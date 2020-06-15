Рубль днем развернулся вверх к доллару и евро на фоне отыгравшей часть потерь нефти

Москва. 15 июня. Доллар и евро перешли к снижению на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль развернулся вверх и укрепляется к бивалютной корзине на фоне отыгравшей часть утренних потерь нефти.

Курс доллара США составил 70,1 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 10,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 78,93 руб./EUR1, подешевев на 26,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 17,68 копейки - до 74,07 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 16 июня на 1,2731 рубля, до 70,395 руб./$1, и увеличил курс евро на 62,26 копейки, до 79,1451 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль днем развернулся вверх после снижения на старте торгов и повышается к доллару и евро благодаря нефти, отыгравшей часть утренних потерь. Тем не менее, участники рынка продолжают находиться под влиянием опасений возникновения второй волны коронавируса и ее негативного влияния на начавшееся восстановление экономики.

За истекшие сутки в Китае выявлены 67 новых случаев заражения коронавирусом, из них 49 больных в активной форме и 18 бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав. В Пекине после длительного перерыва второй день подряд фиксируется по 36 новых активных случаев инфицирования. Первые были выявлены в столичном районе Фэнтай на оптовом рынке "Синьфади". За упущения в работе по профилактике и предотвращению распространения коронавируса со своего поста был снят заместитель главы района Чжоу Юйцин.

Кроме того, рост новых случаев заражения был зафиксирован в ряде американских штатов, включая Алабаму, Калифорнию, Флориду и Северную Каролину. Помимо этого, количество госпитализаций в Техасе и Северной Каролине в субботу стало рекордным.

В то же время, согласно рекомендациям Европейской комиссии (ЕК), опубликованным 11 июня, всем государствам-членам Шенгенской зоны и ее ассоциированным странам предлагается отменить с 15 июня введенный из-за пандемии коронавируса внутренний пограничный контроль.

Цены на нефть в понедельник отыграли часть потерь, вызванных тревогами по поводу роста числа заражений коронавирусом в США и Китае и риска второй волны эпидемии.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в понедельник снизилась на 1,32% - до $38,23 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на 2,26% - до $35,44 за баррель.

Китайские нефтеперерабатывающие заводы в мае увеличили производство на 8,2% в годовом выражении - до 13,69 млн баррелей в сутки, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. Показатель был на 4,1% выше апрельского уровня и на 15,7% - мартовского.

Министр нефти Ирака Ихсан Абдель Джаббар Исмаель подтвердил приверженность страны, ранее экспортировавшей около 4 млн баррелей в сутки, последним договоренностям ОПЕК+, передает арабская служба CNBC. Ирак в июне намерен экспортировать 2,8 млн баррелей нефти в сутки.

За минувшую неделю Brent подешевела на 8,4%, WTI - на 8,3%. Это первые недельные потери для обеих марок с недели, завершившейся 24 апреля.

По словам аналитика Нордеа-банка Григория Жирнова, резкое ослабление аппетита к рисковым активам и падение нефтяных котировок до $37 за баррель Brent оказали давление на рубль в первой половине дня. "Мы неоднократно отмечали, что именно глобальные факторы являются ключевыми для российской валюты. Одной из главных причин текущего обвала на рынках являются повышенные страхи второй волны эпидемии коронавируса. И хотя большинство стран, по-видимому, пока не готово вновь вводить жесткие карантинные ограничения в случае ускорения эпидемии, эта тема способна сохранить негативные настроения на глобальных площадках. Как следствие, риски по рублю в ближайшее время смещены в сторону ослабления. При этом уровнями сопротивления являются отметки вблизи 70,5 в паре с долларом и 79,4 в паре с евро", - подчеркивает Жирнов.

"Большинство валют на развивающихся рынках корректируются вместе с основными индексами на глобальных площадках. В том числе, около 1% теряли к середине дня валюты Мексики и ЮАР, потери других валют EM были чуть менее заметными. Впрочем, рубль после коррекции в первый час торгов постепенно предпринимал попытки вернуться в плюс в парах с долларом и евро вместе с разворотом вверх котировок нефти. Так, еще в утренние часы цена за марку Brent опускалась ниже $37,25 за баррель, однако в последующие часы восстановилась до $38,5, хотя к окончанию первой половины дня в целом оставалась в минусе. (. . .) На локальном денежном рынке главным событием недели станет пятничное заседание Банка России. Мы ожидаем снижения ключевой процентной ставки ЦБ 19 июня сразу на 100 б.п. - до 4,5% годовых. Такому решению, на наш взгляд, способствует целый ряд "голубиных" сигналов на последних пресс-конференциях и выступлениях Эльвиры Набиуллиной, стабилизация темпов роста инфляции в районе 3% (при прогнозе ЦБ на конец 2020 года 3,8-4,8%) и сохранение крайне мягкой ДКП и риторики со стороны ФРС. Кроме того, напомним, ранее Набиуллина отмечала, что мягкая ДКП будет максимально эффективна для экономики лишь в условиях полного снятия всех ограничительных мер, и в данном контексте заседание 19 июня станет наиболее подходящим для агрессивного снижения ставки", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"В пятницу состоится заседание совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике. Нет никаких сомнений, что регулятор продолжит цикл смягчения ДКП и снизит ставку с текущих 5,5%. Снижение внешнего и внутреннего спроса из-за пандемии требует более масштабного монетарного стимулирования. При этом динамика инфляции остается сдержанной, а текущий уровень номинальной и реальной ставки относительно других развивающихся стран позволяет снизить ключевую еще на 100-125 б.п. от текущего уровня. Под вопросом остается только масштаб снижения на заседании 19 июня. Судя по последним комментариям Эльвиры Набиуллиной о необходимости решительный шагов, вряд ли ставка будет снижена менее чем на 50 б.п. Котировки рыночных инструментов закладывают снижение на 75 б.п., но мы предполагаем, что ЦБ будет действовать решительно и снизит ставку до 4,5%", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

ЦБ РФ 10 июня продал валюту на 10,2 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 10,3 млрд рублей. 8 июня ЦБ РФ продал валюту на 10,1 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 5,34% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 2 б.п. - до 5,48% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась также на 2 б.п. - до 5,47% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 3 б.п. - до 5,43%, ставка на срок 6 месяцев отступила на 2 б.п. - до 5,46% годовых.