Аналитики "Нордеа банка" прогнозируют снижение ставки ЦБ РФ 19 июня сразу на 100 базисных пунктов

Аналитики "Нордеа банка" считают, что в пятницу, 19 июня, ЦБ РФ снизит ставку сразу на 100 базисных пунктов - до 4,5%, сообщается в обзоре банка.

"Банк России примет решение по ключевой ставке в предстоящую пятницу (19 июня). Предыдущее заседание ЦБ в конце апреля проходило в условиях умеренного ускорения инфляции. В результате Банк России снизил ставку на 50 бп. В текущих условиях слабого инфляционного давления и опасений за внутренний спрос пришло время действовать более решительно. Мы сохраняем свой прогноз на то, что в пятницу ЦБ снизит ставку сразу на 100 базисных пунктов - до 4,5%", - пишут специалисты банка.

По мнению аналитиков, излишне говорить, что динамика потребительских цен в России остается довольно сдержанной. Рост цен несколько ускорился с 2.5% г/г в марте до 3.1% г/г по итогам апреля в результате ослабления курса рубля, а также повышенного спроса населения на товары повседневного спроса. Тем не менее, уже в мае инфляция вновь вернулась к отметке 3.0% г/г, а в месячном выражении динамика цен соответствовала уровню, необходимому для выполнения годовой цели российского регулятора по инфляции вблизи 4%. На фоне падения доходов населения и слабости внутреннего спроса деизинфляционные факторы продолжат ограничивать рост цен до конца текущего года.

Влияние карантинных ограничений на российскую производственную сферу было менее масштабным по сравнению с прочими странами. Так, констатируют в "Нордеа банке", промышленное производство в России сократилось только на 6% г/г в апреле по сравнению с падением на 15% в США и 13% в Еврозоне. Кроме того, индекс выпуска продукции и услуг базовых отраслей экономики, который хорошо коррелирует с российским ВВП, сократился в апреле лишь на 10% г/г, что оказалось менее сильным падением по сравнению с 2009 годом, когда индекс в самый худший месяц падал на 15% г/г.

"Тем не менее, ключевым фактором неопределенности для российской экономики выступает сторона спроса. Розничный товарооборот рухнул в апреле на 23% г/г, а продажи непродовольственных товаров сократились на рекордные 36.7% г/г. На наш взгляд, восстановление внутреннего спроса к докризисным уровням будет весьма постепенным и может занять как минимум 2 года. В результате, Банку России необходимо сохранять мягкие условия денежно-кредитной политики, чтобы ускорить восстановление деловой активности", - отмечают эксперты "Нордеа банка".

"Агрессивное снижение ставки также уже заложено в ожидания участников финансового рынка, на что указывает снижение короткого конца кривой бескупонной доходности почти на 1 процентный пункт. Кроме того, за исключением последних нескольких дней на глобальных финансовых рынках преимущественно царили оптимистичные настроения, а ФРС США просигнализировала о готовности поддерживать мягкие финансовые условия в течение продолжительного времени. Все это также говорит в пользу решительных действий со стороны ЦБ РФ. Наконец, и председатель Банка России Э. Набиуллина неоднократно заявляла о готовности регулятора действовать более решительными шагами", - указывают аналитики.