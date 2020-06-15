БКС Глобал Маркетс включил Аэрофлот в список аутсайдеров, убрав из него Магнит, фавориты прежние

"БКС Глобал Маркетс" добавил в список аутсайдеров "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) и убрал из него "Магнит" (MOEX: MGNT), сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Вячеслава Смольянинова, Юлии Голдиной и Василия Мордовцева.

Таким образом, в списке компаний, бумаги которых, по мнению экспертов, будут показывать динамику котировок хуже рынка, сейчас находятся "РусАл" (MOEX: RUAL), "Роснефть" (MOEX: ROSN), "Ростелеком" (MOEX: RTKM), "Аэрофлот" и ВТБ (MOEX: VTBR).

"Мы исключаем "Магнит" из списка аутсайдеров в связи с ожиданием сильных результатов ритейлера за второй квартал 2020 года в августе. Кроме того, мы недооценили позитивное влияние COVID-19 на продуктовых ритейлеров (в основном за счет самоизоляции) и переоценили негативные риски, которые так и не реализовались (неприятие риска, рост стоимости долга и т.д.)", - пишут эксперты.

Аналитики включили в лист аутсайдеров "Аэрофлот", поскольку считают недавнее ралли в бумаге и опережающую динамику относительно глобальных аналогов неоправданными. "На наш взгляд, восстановление трафика, в частности на зарубежных маршрутах, займет некоторое время. Мы не ожидаем возвращения пассажиропотока на докризисные уровни до 2022 года. В связи с колоссальным падением выручки в марте и втором квартале мы считаем, что Аэрофлот отчитается о крупных потерях во втором квартале и за 2020 год, а также привлечет до 60 млрд рублей нового долга в первом полугодии 2020 года. К концу текущего года соотношение Net debt/EBITDA, вероятно, превысит 10x и нормализуется на уровне ниже 4x во втором полугодии 2021 года", - говорится в обзоре.

Между тем состав фаворитов не изменился. В списке компаний, бумаги которых, по мнению экспертов, будут показывать динамику котировок лучше рынка, по-прежнему находятся "РусГидро" (MOEX: HYDR), "Россети" (MOEX: RSTI), "Норникель" (MOEX: GMKN), "Мобильные Телесистемы" (MOEX: MTSS) (МТС) и "Московская биржа" (MOEX: MOEX).

Краткосрочная стратегия от "БКС Глобал Маркетс" включает отобранные аналитиками акции с локальным и зарубежным листингом, одинаково взвешенные в портфеле. Стратегия включает акции, анализируемые аналитической командой инвестбанка, однако не учитывает фундаментальные рекомендации и прогнозную цену.