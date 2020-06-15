Краткосрочные облигации ПИК и ЛСР выглядят привлекательно - "БКС Глобал Маркетс"

Специалисты "БКС Глобал Маркетс" считают, что в текущих условиях резкого снижения доходностей на рынке облигаций бумаги строительных компаний предлагают доходность выше по сравнению с эмитентами других секторов с сопоставимыми кредитными рейтингами, сообщается в обзоре. Краткосрочные облигации ПИК и ЛСР выглядят привлекательно, указывается в аналитическом материале.

"Так, премия облигаций ПИК (B+/NR/BB-) и ЛСР (NR/B1/B+) к кривой ОФЗ превышает 300 б.п., в то время как выпуски эмитентов из сектора металлургии с сопоставимыми рейтингами, ТМК(B1/BB-/NR) и UC Rusal (Ba3/NR/B+), предлагают премию не более 250 б.п. Мы считаем, что премия оправданна в связи с повышенными операционными рисками сектора. Вместе с тем, по-нашему мнению, неоправданно полностью избегать позиций в облигациях девелоперов, поскольку они предлагают привлекательную доходность", - пишут они.

Аналитики рекомендуют обратить внимание на крупнейшие компании отрасли: ПИК, ЛСР и Эталон. "Этих эмитентов отличает высокий уровень информационной и финансовой открытости, поскольку они публичные и их акции обращаются на бирже. На наш взгляд, фактор информационной прозрачности является ключевым при анализе кредитного профиля девелоперов", - указывают в "БКС Глобал Маркетс".

По мнению аналитиков, краткосрочные облигации ПИК и ЛСР выглядят привлекательно. "Мы считаем привлекательными ПИК-2пбо и ПИК-7пбо, а также ЛСР-1Р-3бо, которые предлагают доходность порядка 8% на горизонте менее двух лет, что соответствует премии к ОФЗ более 300 б.п. Более долгосрочные ПИК-3пбо, ПИК-7бо, а также ЛСР-1Р-4бо и ЛСР-1Р-5бо торгуются с премией к ОФЗ порядка 240-260 б.п., и, по-нашему мнению, потенциал роста котировок этих бумаг ограничен дальнейшим смягчением денежно-кредитной политики", - отмечают специалисты.

Также, на взгляд экспертов, недооценены и могут быть интересны толерантным к риску инвесторам облигации ГК "Пионер". Выпуски ГК "Пионер" (АКРА: BBB+(RU); Эксперт РА: ruВВВ+) торгуются с премией 300-400 б.п. к облигациям ПИК (Эксперт РА: ruA), что, на наш взгляд слишком щедро при разнице в кредитных рейтингах лишь в две ступени. "Пионер" присутствует на рынке облигаций с 2013 г. и характеризуется положительной кредитной историей. В апреле текущего года компания прошла оферту по Пионер-1P-3бо, что отражает низкие риски рефинансирования. Мы оцениваем кредитное качество эмитента как приемлемое, а риски рефинансирования – как управляемые, учитывая взаимоотношения со Сбербанком".

А вот выпуски группы "Эталон", по мнению специалистов "БКС Глобал Маркетс", переоценены, так как высоки потребности в рефинансировании. "Мы отмечаем высокие потребности в рефинансировании у Эталона. Заметим, что по шкале Эксперт РА у Эталона такой же рейтинг, как у "Пионера", при этом облигации компаний группы "Эталон" (ЛенСпецСМУ и "Лидер-Инвест") предлагают дисконт к бумагам "Пионера" в размере 200-300 б.п., что мы считаем необоснованным. В ближайшие 12 месяцев "Эталону" предстоит погасить/ рефинансировать 4 выпуска облигаций, и, хотя мы и ожидаем, что эмитент сможет привлечь долговое рефинансирование, среди бумаг девелоперских компаний мы видим более привлекательные выпуски. Напомним, что в апреле и июне S&P и Эксперт РА понизили кредитные рейтинги "Эталона" на фоне ухудшения кредитного качества и риска дальнейшего роста долга", - пишут аналитики компании.