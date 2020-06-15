Julius Baer ожидает роста котировок нефти в долгосрочной перспективе

Ралли на рынке нефти взяло ожидаемую паузу на фоне роста опасений по поводу пандемии и закрепления прибылей участниками рынка, отмечается в комментарии Julius Baer. "Мы придерживаемся конструктивной позиции и ожидаем роста котировок в долгосрочной перспективе, поскольку восстановление спроса и ограничение поставок должны в скором времени ослабить избыток предложения. Продолжающийся спад на рынке нефти может создать привлекательные возможности для возвращения на рынок осведомленных о рисках и ориентированных на торговлю инвесторов", - указывает эксперт банка Норберт Рюкер.

Рынок нефти, похоже, устроил передышку после головокружительного ралли последних недель. Вновь растущие опасения по поводу пандемии ослабили настроения на финансовых рынках, и они быстро вернулись на бычью территорию, причем фиксация прибыли выглядела, по мнению Н. Рюкера, отчасти запоздалой. Между тем, свежая официальная статистика по рынку нефти в США показала очередной рост запасов, что поставило под сомнение надежды на быстрое снижение избытка предложения. Тем не менее, увеличение запасов оказалось относительно умеренным и в основном произошло на фоне временного сильного роста импорта сырой нефти в связи с разгрузкой крупных мартовских поставок из Cаудовской Аравии.

"Расхождения между потреблением бензина и керосина ставят перед нефтеперерабатывающими компаниями еще одну проблему, поскольку они не могут удовлетворить растущий спрос на первый, не формируя избыток предложения в ответ на все еще приглушенный спрос на второй, - отмечает эксперт Julius Baer. - Мы рассматриваем этот вопрос как проблему в цепочке поставок, которая может привести к региональным сбоям, а не как фактор, который может препятствовать восстановлению глобального спроса на сырую нефть. Мы по-прежнему считаем, что продолжающееся снижение добычи сланцевой нефти в США в сочетании с оживлением транспортной активности и использования бензина вскоре должно привести к снижению запасов сырой нефти в США. Это должно оказать поддержку ценам, и поэтому мы придерживаемся конструктивного взгляда по рынку. Текущий спад может создать привлекательные возможности для повторного инвестирования при уровне котировок около 35 долларов США за баррель".