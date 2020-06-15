Вероятное снижение ставки ЦБ РФ до до 4,5% должно оказать поддержку долговому рынку - Уралсиб

Безусловно, ключевым событием этой недели для рынка рублевого госдолга станет заседание совета директоров ЦБ по ставке, намеченное на пятницу. Вероятное снижение ставки ЦБ РФ до до 4,5% должно оказать поддержку долговому рынку, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб".

"Таким образом, всю неделю участники будут находиться в ожидании решения Центробанка, - отмечает аналитик "Уралсиба" Ольга Стерина. - Сомнений в том, что ставка будет понижена, нет, но оценки размера шага, учитываемые в консенсус-прогнозе, сильно разбросаны – от 50 до 100 б.п. После того как глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что шаг в 100 б.п. возможен, мы наблюдали довольно мощное ралли в ОФЗ, которые в мае установили новые исторические минимумы по доходности. Однако позже надежды инвесторов на такой размер снижения ставки стали угасать, длинные госбумаги уже третью неделю подряд завершили ростом доходностей".

Доходности длинных ОФЗ по итогам прошлой недели прибавили в среднем 4–6 б.п., коротких – потеряли 5–7 б.п., а среднесрочных – практически не изменились. Рубль, как и большинство валют ЕМ, оказался под давлением к концу недели и завершил ее небольшим снижением, примерно на 1,5%.

"Мы полагаем, что текущая динамика инфляции позволяет ЦБ снизить ставку на 100 б.п. до 4,5%, это, в свою очередь, должно оказать поддержку долговому рынку, и длинные ОФЗ могут восстановить значительную часть потерь, понесенных за предыдущие три недели. Однако объем программы заимствований на текущий год по-прежнему остается фактором неопределенности, что добавляет нервозности участникам", - прогнозирует Ольга Стерина.