Волатильность в ОФЗ останется высокой при низких объемах торговли - "БКС Глобал Маркетс"

Аналитики "БКС Глобал Маркетс" полагают, что в преддверии решения ЦБ по ключевой ставке 19 июня, волатильность в ОФЗ останется высокой при низких объемах торговли, говорится в обзоре инвесткомпании.

Минфин на прошлой неделе сократил дюрацию размещаемых выпусков, а также объем предложения в два раза по сравнению с предыдущей неделей. В итоге был размещен ОФЗ 26234 с погашением в июле 2025 г. объемом RUB 49., млрд, а также флоутер ОФЗ 24021 с погашением в апреле 2024 г. в объеме RUB 3,9 млрд. Активность первичных корпоративных размещений снизилась на фоне волатильности в ОФЗ, но спрос на эмитентов с качественным кредитным профилем и высокими рейтингам все еще высокий, размещения проходили без премии к вторичному рынку.

"Мы ожидаем, что в преддверии решения ЦБ по ключевой ставке 19 июня, волатильность в ОФЗ останется высокой на низких объемах торговли. Негативный внешний новостной фон и снижение аппетита к риску вместе с ослаблением рубля будут оказывать давление на локальный рынок долга. С другой стороны, ожидания ускоренного снижения ключевой ставки поддерживают госбумаги. Если ЦБ снизит ставку более чем на 50 б.п., ожидаем рост в ОФЗ и корпоративных выпусках, а также активизацию первичных размещений", - отмечают эксперты "БКС Глобал Маркетс".