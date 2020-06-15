Соотношение спроса и предложения на рынке нефти во II половине 2020г существенно улучшится - Sberbank CIB

Соотношение спроса и предложения на рынке нефти во II половине 2020г существенно улучшится, сообщается в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

"Первая половина 2020 года, безусловно, войдет в историю нефтяного рынка как период беспрецедентного падения спроса на фоне эпидемии коронавируса и разногласий внутри ОПЕК+, - отмечает аналитик Sberbank CIB Михаил Шейбе. - Фундаментальный дисбаланс на рынке нефти и темпы наращивания ее глобальных запасов произвели на участников рынка тяжелое впечатление и вызвали резкое падение цен на нефть. Мы ожидаем, что в 2П20 соотношение спроса и предложения существенно улучшится вследствие новых попыток ОПЕК+ сбалансировать нефтяной рынок, благодаря которым уже появилась некоторая определенность относительно предложения, и восстановления спроса на нефть после снятия карантина".

Сейчас уже практически не вызывает сомнений то, что в 2П20 глобальные запасы нефти продолжат сокращаться, считает эксперт. Это будет способствовать повышению нефтяных котировок. В дальнейшем главный вопрос будет заключаться в том, насколько быстро нефть будет дорожать. Ответ на него во многом будет зависеть от темпов восстановления спроса. "Мы ожидаем, что в конце этого года спрос практически нормализуется, что оправдало бы цену Брент на конец года на уровне $50/барр. Мы полагаем, что дальнейшее восстановление баланса на рынке, видимо, приведет к росту котировок Брент в следующем году до $60/барр., но только если ОПЕК+ и впредь будет выполнять свою основную функцию", - указывает Михаил Шейбе.

ОПЕК+ снова в деле и настроен решительно. Министерский мониторинговый комитет группы будет собираться ежемесячно вплоть до декабря, чтобы оценивать состояние рынка и степень выполнения странами взятых на себя обязательств. Это позволит министрам ОПЕК+ более гибко подходить к принятию решений. Следующее заседание состоится 18 июня. Эксперт Sberbank CIB ожидает, что по его итогам комитет рекомендует снова продлить значительное сокращение добычи - на этот раз до конца августа. Страны, которые не удерживают добычу в пределах выделенных им квот, должны будут компенсировать недовыполнение обязательств в июле - сентябре. Тем не менее успех в этом вопросе вызывает сомнения в силу отсутствия механизма принуждения, что создает риск снижения нефтяных котировок.

"Саудовская Аравия отказалась от добровольно взятых на себя обязательств по дополнительному снижению добычи, при этом Мексика скоро начнет наращивать добычу, а Ливия частично возобновит добычу. Также есть опасения возобновления роста добычи сланцевой нефти: ожидается, что в этом году она упадет примерно лишь на 2 млн барр./сут, несмотря на сохранение котировок WTI на экономически нерентабельных уровнях. Что касается настроя инвесторов, то ОПЕК+ придется с ювелирной точностью контролировать объем предложения и еще раз продлить значительное сокращение добычи на фоне неопределенности относительно темпов восстановления спроса на нефть и рисков возобновления роста добычи сланцевой нефти", - отмечает М. Шейбе.

По мнению аналитика Sberbank CIB, изменение баланса на глобальном рынке нефтепродуктов будет постепенным и может проявиться только в 4К20. За 5М20 товарные запасы нефти и нефтепродуктов достигли рекордно высоких уровней, и для устранения этого избытка потребуются месяцы, особенно если спрос будет восстанавливаться медленно. Ближайшим аналогом текущей ситуации, на взгляд М. Шейбе, является ситуация 2017 года, когда потребовалось очень много времени для перехода Брент к бэквордации, которая стимулировала реализацию накопленных запасов на срочном рынке.