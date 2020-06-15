Снижение цен на нефть в ближайшие недели может продолжиться - "БКС Глобал Маркетс"

Снижение цен на нефть в ближайшие недели может продолжиться, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". По мнению главного экономиста инвесткомпании Владимира Тихомирова, в 2020 г. средняя цена Brent составит $39/барр.; в 2021 г. – $49/барр. Вместе с тем за 5М20 средняя цена Brent составила $39,8/барр.

Если в начале прошедшей недели цена августовского фьючерса на нефть Brent колебалась в районе $42-43/барр., то к концу недели она просела на $4-5 до уровней около $38/барр. На закрытие торгов в Лондоне 12 июня цена составила $38.73/барр. (5 июня $42.30/барр.).

"Мы неоднократно писали ранее, что рост котировок нефти с фундаментальной точки зрения был не обоснован и вызван тремя главными факторами: чрезмерно оптимистичными ожиданиями относительно восстановления мировой экономики, надеждами на быстрое восстановление баланса спроса и предложения на рынке нефти, а также слабостью доллара США. Но на прошедшей неделе влияние этих факторов серьезно ослабло: ФРС представила довольно удручающую картину состояния и перспектив восстановления американской экономики, данные о коммерческих запасах нефти в США показали рост до нового исторического максимума (538 млн барр.), а коррекция на рынках усилила спрос на защитные активы – в итоге курс доллара укрепился", - комментирует В. Тихомиров.

По мнению эксперта, снижение цен в ближайшие недели может еще продолжиться. По прогнозу "БКС Глобал Маркетс", в 2020 г. средняя цена Brent составит $39/барр.; в 2021 г. – $49/барр. Вместе с тем за 5М20 средняя цена Brent составила $39.8/барр..