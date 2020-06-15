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Главная / Мнения аналитиков / Цена золота в 2020г вырастет до 1800 долл. за унцию как минимум - Saxo Bank
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15 июня 2020 года 14:04
Цена золота в 2020г вырастет до 1800 долл. за унцию как минимум - Saxo Bank
Saxo Bank сохраняет прогноз на повышение для золота, которое уменьшило свою премию к серебру, говорится в комментарии главы отдела стратегий банка на товарно-сырьевом рынке Оле С. Хансена. Главные причины, по которым эксперт банка ожидает перемещения цены как минимум к 1800 долл. США за унцию в 2020-м и нового рекордного максимума в ближайшие годы, таковы: - Золото служит защитой от монетизации финансовых рынков центробанками. - Беспрецедентные меры господдержки и политическая необходимость в повышенной инфляции для поддержки долга. - Снижение реальной доходности облигаций из-за неизбежного введения контроля кривой доходности в США. - Растущий избыток мирового объема сбережений при отрицательных реальных ставках и неустойчиво высоких котировках акций. - Усиление геополитических трений из-за попыток найти виноватых в пандемии COVID-19 в преддверии ноябрьских выборов в США. - Ослабление доллара США. "После "голубиного" заседания FOMC золото не смогло преодолеть сопротивление выше 1750 долл. США за унцию, поэтому здесь прошла некоторая фиксация прибыли, пока коронавирусные тревоги снова не обеспечили поддержку. Не предложив новых инициатив, вроде контроля кривой доходности, FOMC поспособствовал благоприятной обстановке для рынка золота. Официальные ставки планируется удерживать около нуля вплоть до 2022 года, а продолжение скупки облигаций даст прочную монетарную поддержку", - резюмирует эксперт Saxo Bank.
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15 июня 2020 года 18:11
Целевой краткосрочный диапазон в рубле составляет 67,5-69,5 за доллар, говорится в аналитическом материале директора по инвестициям Sberbank Asset Management Рената Малина. По мнению эксперта, в ближайшее время основными факторами для российской валюты останутся и динамика цен на нефть, и... читать дальше
.15 июня 2020 года 17:43
Китайская экономика вернется к докризисному уровню производства к концу 2020 года, опередив другие крупные экономики мира - Julius Baer
Китайская экономика вернется к докризисному уровню производства к концу 2020 года, опередив другие крупные экономики мира, говорится в комментарии Julius Baer. "Экономическая активность в Китае в мае продолжила возвращаться к нормальным уровням несколько более медленными темпами, чем ожидалось.... читать дальше
.15 июня 2020 года 17:20
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Детский мир" (MOEX: DSKY) на 20% - до 120 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация (рейтинг) с "держать" до "покупать". По данным информационно-аналитического терминала... читать дальше
.15 июня 2020 года 16:57
Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил прогнозную стоимость акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) АФК "Система" (MOEX: AFKS) с 17,5 рубля до 20 рублей и с $4,8 до $5,7 за штуку соответственно, говорится в обзоре аналитиков банка Игоря Гончарова и Дениса Степанова. Рекомендация (рейтинг)... читать дальше
.15 июня 2020 года 16:32
Аналитики "Нордеа банка" считают, что в пятницу, 19 июня, ЦБ РФ снизит ставку сразу на 100 базисных пунктов - до 4,5%, сообщается в обзоре банка. "Банк России примет решение по ключевой ставке в предстоящую пятницу (19 июня). Предыдущее заседание ЦБ в конце апреля проходило в условиях умеренного... читать дальше
.15 июня 2020 года 16:03
"БКС Глобал Маркетс" добавил в список аутсайдеров "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) и убрал из него "Магнит" (MOEX: MGNT), сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Вячеслава Смольянинова, Юлии Голдиной и Василия Мордовцева. Таким образом, в списке компаний, бумаги которых, по мнению экспертов, будут... читать дальше
.15 июня 2020 года 15:56
Москва. 15 июня. Доллар и евро перешли к снижению на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль развернулся вверх и укрепляется к бивалютной корзине на фоне отыгравшей часть утренних потерь нефти. читать дальше
.15 июня 2020 года 15:43
Специалисты "БКС Глобал Маркетс" считают, что в текущих условиях резкого снижения доходностей на рынке облигаций бумаги строительных компаний предлагают доходность выше по сравнению с эмитентами других секторов с сопоставимыми кредитными рейтингами, сообщается в обзоре. Краткосрочные облигации ПИК... читать дальше
.15 июня 2020 года 15:20
Повышенные риски развития нисходящего движения по фондовым индексам в ближайшие дни сохраняются - ИК "Велес Капитал"
ндексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии понедельника опустились к поддержкам 2700 и 1200 пунктов, которые стремились вернуть к середине торгов. Повышенные риски развития нисходящего движения в ближайшие дни сохраняются, хотя рублевый индикатор в понедельник достиг первой цели краткосрочного... читать дальше
.15 июня 2020 года 15:00
Соотношение спроса и предложения на рынке нефти во II половине 2020г существенно улучшится - Sberbank CIB
Соотношение спроса и предложения на рынке нефти во II половине 2020г существенно улучшится, сообщается в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Первая половина 2020 года, безусловно, войдет в историю нефтяного рынка как период беспрецедентного... читать дальше
.15 июня 2020 года 14:53
Ралли на рынке нефти взяло ожидаемую паузу на фоне роста опасений по поводу пандемии и закрепления прибылей участниками рынка, отмечается в комментарии Julius Baer. "Мы придерживаемся конструктивной позиции и ожидаем роста котировок в долгосрочной перспективе, поскольку восстановление спроса и... читать дальше
.15 июня 2020 года 14:45
Аналитики "БКС Глобал Маркетс" полагают, что в преддверии решения ЦБ по ключевой ставке 19 июня, волатильность в ОФЗ останется высокой при низких объемах торговли, говорится в обзоре инвесткомпании. Минфин на прошлой неделе сократил дюрацию размещаемых выпусков, а также объем предложения в два... читать дальше
.15 июня 2020 года 14:35
Безусловно, ключевым событием этой недели для рынка рублевого госдолга станет заседание совета директоров ЦБ по ставке, намеченное на пятницу. Вероятное снижение ставки ЦБ РФ до до 4,5% должно оказать поддержку долговому рынку, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб". "Таким образом, всю неделю... читать дальше
.15 июня 2020 года 14:22
Снижение цен на нефть в ближайшие недели может продолжиться, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". По мнению главного экономиста инвесткомпании Владимира Тихомирова, в 2020 г. средняя цена Brent составит $39/барр.; в 2021 г. – $49/барр. Вместе с тем за 5М20 средняя цена Brent составила... читать дальше
.15 июня 2020 года 13:48
Хотя негативный эффект от обсуждения новых санкций игнорировать нельзя, введение широких и жестких ограничений в ближайшее время маловероятно - "БКС Глобал Маркетс"
Хотя негативный эффект от обсуждения новых санкций игнорировать нельзя, в реальности введение широких и жестких ограничений в отношении России в ближайшее время маловероятно, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". "Наибольшие шансы на получение одобрения Конгресса и администрации имеют... читать дальше
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