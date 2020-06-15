Цена золота в 2020г вырастет до 1800 долл. за унцию как минимум - Saxo Bank

Saxo Bank сохраняет прогноз на повышение для золота, которое уменьшило свою премию к серебру, говорится в комментарии главы отдела стратегий банка на товарно-сырьевом рынке Оле С. Хансена.

Главные причины, по которым эксперт банка ожидает перемещения цены как минимум к 1800 долл. США за унцию в 2020-м и нового рекордного максимума в ближайшие годы, таковы:

- Золото служит защитой от монетизации финансовых рынков центробанками.

- Беспрецедентные меры господдержки и политическая необходимость в повышенной инфляции для поддержки долга.

- Снижение реальной доходности облигаций из-за неизбежного введения контроля кривой доходности в США.

- Растущий избыток мирового объема сбережений при отрицательных реальных ставках и неустойчиво высоких котировках акций.

- Усиление геополитических трений из-за попыток найти виноватых в пандемии COVID-19 в преддверии ноябрьских выборов в США.

- Ослабление доллара США.

"После "голубиного" заседания FOMC золото не смогло преодолеть сопротивление выше 1750 долл. США за унцию, поэтому здесь прошла некоторая фиксация прибыли, пока коронавирусные тревоги снова не обеспечили поддержку. Не предложив новых инициатив, вроде контроля кривой доходности, FOMC поспособствовал благоприятной обстановке для рынка золота. Официальные ставки планируется удерживать около нуля вплоть до 2022 года, а продолжение скупки облигаций даст прочную монетарную поддержку", - резюмирует эксперт Saxo Bank.