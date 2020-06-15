Хотя негативный эффект от обсуждения новых санкций игнорировать нельзя, введение широких и жестких ограничений в ближайшее время маловероятно - "БКС Глобал Маркетс"

Хотя негативный эффект от обсуждения новых санкций игнорировать нельзя, в реальности введение широких и жестких ограничений в отношении России в ближайшее время маловероятно, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс".

"Наибольшие шансы на получение одобрения Конгресса и администрации имеют предложения по расширению ограничений против проекта «Северный поток-2», но и они вряд ли заставят Россию и Германию отказаться от строительства этого трубопровода (хотя Минэкономики Германии, по сообщениям СМИ, видит серьезную угрозу от новых возможных санкций для немецких компаний). - полагает главный экономист инвесткомпании Владимир Тихомиров. - Тем не менее, усиление потока негативных для РФ новостей из Вашингтона повышает российский страновой риск и в определенный момент может легко усилить отток иностранного капитала с российского рынка. Такую угрозу игнорировать не стоит; мы ожидаем новую волну активности в сфере санкций через 1-2 месяца, сразу после ожидаемого получения разрешения властей Дании на строительство газопровода для нового судна-трубоукладчика".

Также, по мнению В. Тихомирова, необходимо учитывать, что чем ближе к завершению проект «Северный поток-2», тем чаще будут предприниматься попытки его заблокировать не только со стороны США, но и Польши, и Украины. "В последние две недели власти Киева также заметно ужесточили свою риторику в отношении Донбасса и «минского процесса» – не исключено, что многолетние попытки запустить процесс политического урегулирования на востоке Украины могут в ближайшее время завершиться окончательным провалом, - допускает эксперт.

"Еще одним поводом для обсуждения и критики политики РФ в США станет публикация расширенной версии доклада Мюллера, которую Минфин США собирается представить в СМИ 19 июня. Все эти тренды, взятые вместе, могут существенно изменить политический расклад вокруг России: на смену «затишья» в области санкций и относительно низких политических рисков может вновь прийти период напряженности", - заключает эксперт "БКС Глобал Маркетс".