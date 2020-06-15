Дальнейшее развитие снижения рынка акций вполне вероятно - "Иволга Капитал"

Дальнейшее развитие снижения рынка акций вполне вероятно, считает управляющий директор инвестиционного холдинга "Иволга Капитал" Андрей Хохрин. "Отечественные акции в большинстве давно не бывали дорогими, но приносили высокие дивиденды. Дивиденды, хотя бы временно, в прошлом. И дешевизна как таковая вряд ли выступит достаточным демпфером коррекции. Впрочем, Россия все больше уходит от модели государственного кредита на все финансовые нужды, который активно применяет, в частности, ФРС. Если западные фондовые индексы могут проседать глубоко и долго, мы, предположительно, получим минус 10% или около того, и на этом успокоимся", - пишет специалист в своем комментарии.