Цены на нефть консолидируются из-за возобновления коронавирусной угрозы - Saxo Bank

Перспективы спроса на энергоносители остаются под угрозой из-за пандемии COVID-19, которая всё еще не поставлена под контроль, отмечается в аналитическом материале главы отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле С. Хансена.

"Хотя в Европе (кроме Великобритании) и в Китае ситуация улучшилась, в мировом масштабе она по-прежнему ухудшается: во многих странах продолжают сообщать о рекордах заболеваемости, в основном на двух континентах Америки и в Южной Азии. В некоторых штатах США появляется всё больше признаков второй волны пандемии, и это стало одной из главных причин последних событий на рынке. Надо учитывать, что многие страны, где начинается вторая волна, в том числе и США, вряд ли станут возобновлять карантин, опасаясь экономического ущерба", - отмечает эксперт банка.

По этим причинам нефть резко упала, показав первое с апреля недельное снижение. Риск замедленного восстановления мирового спроса из-за второй волны пандемии создает много угроз, в том числе для группы ОПЕК+, которая только что договорилась продлить сокращения добычи на месяц. Эти сокращения высвобождают некоторый объем хранилищ, который можно будет использовать, когда восстановится спрос и снизится переизбыток запасов. ОПЕК+ может какое-то время контролировать предложение, но не спрос, а медленное восстановление спроса может повредить решимости производителей выполнять соглашение.

"Последствия ценовой войны, не вовремя начатой в марте Саудовской Аравией, до сих пор ощущаются в США, где миллионы лишних баррелей из Королевства довели коммерческие запасы до рекордного максимума, - указывает Оле С. Хансен. - Хотя в предстоящие недели этот поток будет замедляться, цены еще некоторое время могут оставаться низкими из-за сочетания больших запасов бензина и дистиллятов с медленным повышением спроса. К тому же есть риск, что некоторые производители сланцевой нефти могут начать наращивание добычи, пока форвардные цены остаются около текущих уровней".

WTI и Brent не смогли закрыть зазоры, возникшие при обвале рынка в начале марта, когда Саудовская Аравия начала свою недолгую ценовую войну. Поведение рынка после того, как члены ОПЕК+ договорились продлить снижение добычи на 9,7 млн баррелей в сутки до июля, показало начинающуюся коррекцию/консолидацию.

"Хедж-фонды с начала марта обильно покупали нефть WTI, так что к 2 июня чистый объем длинных позиций достиг 380 млн баррелей - максимального значения с августа 2018 года. Хотя мы сохраняем долгосрочный прогноз на рост, ближайшие месяцы могут оказаться трудноватыми: новые вспышки COVID-19 в США вызывают сокращение спекулятивных позиций", - заключает эксперт Saxo Bank.