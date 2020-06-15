Рубль в понедельник останется в диапазоне 70,00-71,00/USD с сохранением негативных тенденций - РФПИ

Рубль в понедельник останется в диапазоне 70,00-71,00/USD с сохранением негативных тенденций, отмечается в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого.

Большинство ЕМ валют торги в четверг-пятницу на прошлой неделе завершили снижением в пределах 0,0-3,2%, рубль в таких условиях потерял около 2,4% и вернулся к отметкам ниже 70,00/USD. Основной причиной столь заметного движения стал, по мнению эксперта, внешний новостной фон, рост доллара и снижение сырьевых котировок. Также на рынке присутствовал спрос на валюту со стороны локальных инвесторов. Вероятно, сокращали свои позиции в рубле и рублевых активах и нерезиденты, судя по динамике рынка акций и облигаций.

"Данные CFTC о чистой спекулятивной позиции в рубле на 9 июня указали на ее заметное снижение с 43% до 27% от общего объема открытых позиций, что полностью укладывается в текущую картину рынка. - отмечает Дмитрий Полевой. - Сегодня с выплаты страховых взносов формально стартует июньский налоговый период, однако до основных налогов еще более недели, поэтому возможное участие экспортеров в торгах может быть распределенным во времени. На этой неделе в РФ будет опубликована основная макростатистика за май, а в пятницу свое решение по ставке озвучит российский ЦБ. Все это может добавить волатильности курсу рубля. В понедельник же не исключаем его сохранение в диапазоне 70,00-71,00/USD с сохранением негативных тенденций".