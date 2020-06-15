Рубль в паре с евро к концу года может ослабнуть к уровням вблизи 80,5-81 - "Нордеа банк"

Эксперты "Нордеа банка" прогнозируют, что к концу года рубль может ослабнуть к уровням вблизи 80,5-81 в паре с европейской валютой, сообщается в обзоре.

Российская валюта на старте недели торгуется вблизи отметок 70,4 в паре с долларом и 79,2 в паре с евро, констатируют аналитики банка. Резкое ослабление "аппетита" к рисковым активам и падение нефтяных котировок до 37 долл./барр. (Brent) оказывают давление на рубль.

"Мы неоднократно отмечали, что именно глобальные факторы являются ключевыми для российской валюты. Одной из главных причин текущего обвала на рынках являются повышенные страхи второй волны эпидемии коронавируса. И хотя большинство стран, по-видимому, пока не готово вновь вводить жесткие карантинные ограничения в случае ускорения эпидемии, эта тема способна сохранить негативные настроения на глобальных площадках, - отмечают специалисты "Нордеа банка". - Как следствие, риски по рублю в ближайшее время смещены в сторону ослабления. При этом уровнями сопротивления являются отметки вблизи 70,5 в паре с долларом и 79,4 в паре с евро. Прогноз по рублю в паре с долларом на конец года вблизи 69 остается актуальным. В паре с евро, как мы неоднократно отмечали, у рубля меньше возможностей для укрепления, поскольку перспективы европейской валюты на форекс-рынке выглядят оптимистично в условиях вероятного принятия общеевропейского фонда для поддержки экономики ЕС. Такой сценарий способен укрепить политическую стабильность Еврозоны и оказать поддержку евро. Как следствие, пересмотрен прогноз по паре EUR/USD в пользу более крепких значений евро (1,17 на конец года). Как следствие, к концу года рубль может ослабнуть к уровням вблизи 80,5-81 в паре с европейской валютой".