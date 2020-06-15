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15 июня 2020 года 11:39
Потенциал роста стоимости акций Caterpillar на горизонте 3 и 5 лет составляет 12,4% и 21,6% - БКС
Потенциал роста стоимости акций Caterpillar на горизонте 3 и 5 лет составляет 12,4% и 21,6% соответственно, говорится в аналитическом материале старшего аналитика "Фабрики инвестиционных идей" БКС Виталия Громадина. "Экономический кризис из-за COVID-19 нанесет сильный удар по финансовым результатам компании-производителя тяжелой техники Caterpillar в 2020 г., но высокая доля сервисной постпродажной выручки (35%), более высокая рентабельность относительно предыдущей рецессии (22% рентабельность EBITDA в 2019 г. против 12,1% в 2008 г.) помогают сгладить негативный эффект, - уверен эксперт БКС. - Также отметим, что в отдельных сегментах, связанных с добычей сырья, выручка и так была на исторически низком уровне. Пик продаж для компании был ещё в 2012 г. Падение выручки в 2020 г. ожидается на уровне 24% против 37% в 2009 г. В 2021 г. вероятно восстановление продаж на чуть менее 10%". По оценкам В. Громадина, потенциал роста стоимости акций Caterpillar на горизонте 3 и 5 лет составляет, соответственно, 12,4% и 21,6%. "Стратегия компании заключается в фокусе на полную стоимость оборудования для клиента, которая включает надежность, быстрый доступ к доставке крупных запасных частей, экономичность в потреблении топлива, а также преимущества собственных разработок, в частности Cat Connect и Minestar, позволяющих провести удаленную диагностику двигателей и др.". - отмечает аналитик "Фабрики инвестиционных идей" БКС. Основные риски - Рост конкуренции. Рынок тяжелой техники высококонкурентен, у Caterpillar как основного лидера доля рынка примерно на уровне 17%. На втором месте - японская Komatsu с 12%. - Падение спроса в чувствительных к экономическим циклам сегментах. - Потери в финансовом сегменте. Финансовая деятельность сейчас занимает 7% в выручке и 10% в операционной прибыли (против пиковых 20% в 2016 г.). Стоимость оборудования, сданного в аренду, на конец квартала составила $3,4 млрд. (11% от всех активов). Риск падения стоимости оборудования оценивается как умеренный. Доходы от аренды составляют 37% выручки финансового сегмента. Caterpillar - всемирно известный бренд производителя тяжелой техники. В списке наиболее ценных брендов компания занимает 76 место, что поддерживается в том числе большим количеством продаваемой брендовой одежды. Продажи делятся на 3 основных сегмента: 1) строительная техника (45% в общей выручке) включает строительство дорог (26%), общее строительство (21%), лесное и сельское хозяйство (12%), промышленность и отходы (7%); 2) техника для горной промышленности (19%); 3) энергетика и транспорт (34%) включает в себя нефть и газ (42%), электрогенерацию (29%), железнодорожные и морские перевозки (12%). В независимой дилерской сети, через которую продается практически вся продукция, кроме локомотивов и турбин, задействовано 157 тыс. сотрудников. Штат сотрудников Caterpillar насчитывает 102 тыс.
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15 июня 2020 года 18:11
Целевой краткосрочный диапазон в рубле составляет 67,5-69,5 за доллар, говорится в аналитическом материале директора по инвестициям Sberbank Asset Management Рената Малина. По мнению эксперта, в ближайшее время основными факторами для российской валюты останутся и динамика цен на нефть, и... читать дальше
.15 июня 2020 года 17:43
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.15 июня 2020 года 17:20
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.15 июня 2020 года 16:57
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.15 июня 2020 года 16:03
"БКС Глобал Маркетс" добавил в список аутсайдеров "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) и убрал из него "Магнит" (MOEX: MGNT), сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Вячеслава Смольянинова, Юлии Голдиной и Василия Мордовцева. Таким образом, в списке компаний, бумаги которых, по мнению экспертов, будут... читать дальше
.15 июня 2020 года 15:56
Москва. 15 июня. Доллар и евро перешли к снижению на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль развернулся вверх и укрепляется к бивалютной корзине на фоне отыгравшей часть утренних потерь нефти. читать дальше
.15 июня 2020 года 15:43
Специалисты "БКС Глобал Маркетс" считают, что в текущих условиях резкого снижения доходностей на рынке облигаций бумаги строительных компаний предлагают доходность выше по сравнению с эмитентами других секторов с сопоставимыми кредитными рейтингами, сообщается в обзоре. Краткосрочные облигации ПИК... читать дальше
.15 июня 2020 года 15:20
Повышенные риски развития нисходящего движения по фондовым индексам в ближайшие дни сохраняются - ИК "Велес Капитал"
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.15 июня 2020 года 15:00
Соотношение спроса и предложения на рынке нефти во II половине 2020г существенно улучшится - Sberbank CIB
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.15 июня 2020 года 14:53
Ралли на рынке нефти взяло ожидаемую паузу на фоне роста опасений по поводу пандемии и закрепления прибылей участниками рынка, отмечается в комментарии Julius Baer. "Мы придерживаемся конструктивной позиции и ожидаем роста котировок в долгосрочной перспективе, поскольку восстановление спроса и... читать дальше
.15 июня 2020 года 14:45
Аналитики "БКС Глобал Маркетс" полагают, что в преддверии решения ЦБ по ключевой ставке 19 июня, волатильность в ОФЗ останется высокой при низких объемах торговли, говорится в обзоре инвесткомпании. Минфин на прошлой неделе сократил дюрацию размещаемых выпусков, а также объем предложения в два... читать дальше
.15 июня 2020 года 14:35
Безусловно, ключевым событием этой недели для рынка рублевого госдолга станет заседание совета директоров ЦБ по ставке, намеченное на пятницу. Вероятное снижение ставки ЦБ РФ до до 4,5% должно оказать поддержку долговому рынку, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб". "Таким образом, всю неделю... читать дальше
.15 июня 2020 года 14:22
Снижение цен на нефть в ближайшие недели может продолжиться, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". По мнению главного экономиста инвесткомпании Владимира Тихомирова, в 2020 г. средняя цена Brent составит $39/барр.; в 2021 г. – $49/барр. Вместе с тем за 5М20 средняя цена Brent составила... читать дальше
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