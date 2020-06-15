Рынок акций РФ после негативного "гэпа" на старте торгов отыграл часть потерь, лидирует Северсталь из-за отсечки

Москва. 15 июня. Рынок акций РФ после негативного "гэпа" на старте торгов на фоне упавших мировых площадок и нефти из-за опасений второй волны коронавируса смог отыграть часть потерь; лидерами отката выступают акции "Северстали" из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2697,07 пункта (-1,7%, в начале торгов индекс проваливался к 2670 пунктам), индекс РТС - 1206,23 пункта (-2,6%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 6%.

Доллар вырос до 70,43 рубля (+0,23 рубля).

Подешевели акции "Северстали" (-6%, до 882,6 рубля; дивиденд за 2019 год - 26,26 рубля на бумагу), бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-3,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-3,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-3,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-3,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,5%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-2,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,9% и -2,1% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,8%).

Подросли бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,1%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%).

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, судя по повсеместному бегству инвесторов от рисковых активов, можно говорить о начале второй волны распродаж в условиях мирового кризиса. Хуже рынка в понедельник обещают быть акции "нефтянки", тем более что и ранее они были неоправданно дороги, и неизбежное снижение балансовых показателей компаний сектора в котировках было еще не учтено. К открытию коротких позиций подходят и акции "Норникеля", поскольку намерения главы компании Владимира Потанина не платить промежуточные дивиденды тоже еще отыграно не полностью. "Норникель" сейчас является одной из наиболее выросших бумаг с начала года, поэтому владельцам акций есть что терять, и многие из них будут сокращать позиции.

В целом по рынку можно сказать, что восходящий тренд индекса МосБиржи завершен, учитывая пробой нижней границы боковика в районе 2700 пунктов. Кроме негативного внешнего фона против российских бумаг играет и фактор слабости внутреннего спроса. При этом дивидендная поддержка рынка начинает ослабевать, как по причине закрытия реестров, так и понимания, что закрытия дивидендных "гэпов" можно ждать месяцами, считает аналитик.

Чуть лучше рынка могут выглядеть бумаги черных металлургов, поддерживаемые девальвацией рубля. Первой преградой для российской валюты станет отметка 73 руб./$1. При такой ситуации уже нет уверенности, что Банк России пойдет на процентное снижение ставки в пятницу. Скорее всего, регулятор понизит ее на 0,5 процентного пункта. Поэтому под давлением будут ОФЗ, где заложен более оптимистичный вариант. Распродажа рублевого госдолга еще больше увеличит давление на рубль. Первой целью снижения нефти Brent является район $35 за баррель, но и ухода в район $32 исключать нельзя, полагает аналитик.

Поводом для глобальных распродаж являются опасения роста заболеваемости коронавирусом в мире, что снизит темпы восстановления мировой экономики. Как долго этот фактор будет давить на рынки, пока сказать очень сложно. Но стоит помнить об огромных финансовых вливаниях в мировую экономику, которые не дадут второй волне кризиса быть слишком сильной и продолжительной. В любом случае, о V-образном восстановлении экономики стоит забыть, сейчас есть лишь шансы на W-образное восстановление, считает Антонов.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, на этой неделе настроения на мировых рынках могут продолжить ухудшаться, что приведет к дальнейшему снижению рисковых активов. Основным фактором здесь выступает пересмотр инвесторами ожиданий по восстановлению мировой экономики, который происходит на базе прогнозов американского регулятора. Плюс к этому, данный фактор возник на фоне перегретости рынков после роста последних месяцев, что порождает фиксацию прибыли по длинным позициям по широкому спектру активов.

Сохраняются риски дальнейшего ухудшения ситуации с распространением коронавируса и роста напряженности в отношениях между США и Китаем. Снятие карантинных ограничений в некоторых странах может привести к росту темпов заболеваемости. В этом случае правительствам придется восстанавливать карантинные меры. Пока же основными точками распространения вируса выступают Латинская Америка и Индия. В последние дни ухудшилась ситуация и в США - после установления в начале прошлой недели минимумов по суточному приросту случаев инфицирования с марта, к выходным данный показатель вновь превысил 25 тыс. человек. Учитывая же общемировые темпы роста числа заболевших, уже во вторник общее число случаев инфицирования может превысить 8 млн человек. Активизация же противостояния между Штатами и КНР может оказать негативное влияние на торговые отношения между странами. И временное затишье не должно вводить инвесторов в заблуждение - риски ухудшения отношений между США и Китаем остаются на достаточно высоком уровне, считает аналитик.

После пробоя индексом МосБиржи уровня поддержки 2700 пунктов индикатор может перейти в коридор 2600-2700 пунктов, а доллар закрепится в диапазоне 70-75 руб./$1, полагает Зварич.

По словам директора по аналитике ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, Федрезерв США ожидаемо объявил о продолжении стимулирующей монетарной политики, но экономические прогнозы участников заседания на этот год оказались довольно мрачными. В США как минимум в шести штатах власти сообщили о новых пиках инфекции COVID-19, кроме того, в США продолжаются волны протестов в городе Сиэтл и некоторых других. Все это ослабляет позиции президента США Дональда Трампа в предвыборной гонке и обещает неспокойную осень на фондовых рынках.

Рынки сильно выросли за последние несколько недель, поэтому стали уязвимы к негативу. Нефтяные цены соскочили вниз с краткосрочного повышательного тренда из-за опасения ослабления спроса на фоне некоторого повышения заболеваемости COVID-19. Кроме того, запасы нефти в США выросли до 538,1 млн баррелей, поскольку в страну поступали партии нефти из Саудовской Аравии. Теперь цены на нефть будут находиться в боковом коридоре, или в случае пробития технической области поддержки $36,5-37,24 за баррель Brent начнется зарождение нисходящего тренда, считает Верников.

В Европе и США в пятницу индексы выросли, но неделю завершили снижением; откат индикаторов в США, например, стал максимальным с 20 марта. Снижение было обусловлено опасениями возникновения второй волны коронавируса и ее негативного влияния на начавшееся восстановление экономики. В пятницу положительное воздействие на настроения инвесторов оказала новость о начале последнего этапа тестирования вакцины против COVID-19, разработанной компанией Moderna, на 30 тыс. добровольцев, пишет MarketWatch.

Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в июне увеличился до 78,9 пункта при прогнозах роста до 75 пунктов с майских 72,3 пункта, сообщает Trading Economics.

Инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) в июне опустились до 3% с 3,2%, прогноз на долгосрочную перспективу (горизонт 5-10 лет) - до 2,6% по сравнению с 2,7% месяцем ранее.

Кроме того, министерство труда США сообщило в пятницу о том, что стоимость импорта в США в мае увеличилась на 1% относительно предыдущего месяца. Это максимальный прирост с февраля 2019 года. Он был обусловлен корректировкой вверх цен на энергоносители в прошлом месяце после исторического падения в апреле. Без учета стоимости нефтепродуктов импортные цены в мае выросли всего на 0,1%.

Главный экономист МВФ Гита Гопинат заявила, что мировая экономика растет намного медленнее, чем ожидалось, и шрамы от пандемии коронавируса могут сохраниться намного дольше.

В понедельник снизились индексы в Азии (японский Nikkei 225 упал на 3,5%, китайский Shanghai Composite - на 1%, гонконгский Hang Seng теряет 2,2%), минусуют Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 2,2-2,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 упал на 2,5%, к 2950 пунктам).

Нефть утром в понедельник также дешевеет на фоне тревог по поводу роста числа заражений коронавирусом в США и Китае и возможности второй волны эпидемии; цена августовской Brent находится на $1,1 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 11 июня. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $37,7 за баррель (-2,7% и +0,5% в пятницу), августовская цена WTI - $35,08 за баррель (-3,9%).

За минувшую неделю Brent подешевела на 8,4%, WTI - на 8,3%. Это первые недельные потери для обеих марок с недели, завершившейся 24 апреля.

Новая вспышка коронавируса в Китае усиливает тревоги по поводу второй волны пандемии. В 11 микрорайонах района Фэнтай в Пекине объявлен "режим военного времени" после того, как у пяти работников расположенного там оптового рынка "Синьфади" была диагностирована коронавирусная инфекция, сообщил исполняющий обязанности главы района Чу Цзюньвэй.

За истекшие стуки в Китае выявлены 67 новых случаев заражения коронавирусом, из них выявлено 49 больных в активной форме и 18 бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции Мособлбанка (MOEX: MOBB) (-6,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (-4%), "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (-3,8%), ПАО "ОР" (MOEX: OBUV) (-3,7%).

Подросли бумаги "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (+9,5%), ГДР TCS (+5,6%), ГДР "Ленты" (+3,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 23,488 млрд рублей (из них 3,555 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).