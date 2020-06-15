15 июня 2020 года 10:30
Рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне падающей нефти и снижения интереса инвесторов к риску
Москва. 15 июня. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижения интереса инвесторов к рисковым активам и падающей нефти.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 70,4-70,7 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 70,51 руб./$1 (+30,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 79,2 руб./EUR1 (+0,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 17,06 копейки к уровню закрытия четверга, до 74,42 рубля.
Доллар при этом оказался на 1,3856 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 68 копеек выше официального курса.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов после длительных выходных на тревогах по поводу возможной второй волны пандемии коронавируса в США и Китае. Инвесторы опасаются, что она может нанести еще больший ущерб мировой экономике.
В 11 микрорайонах района Фэнтай в Пекине объявлен "режим военного времени" после того, как у пяти работников расположенного там оптового рынка "Синьфади" была диагностирована коронавирусная инфекция, сообщил исполняющий обязанности главы района Чу Цзюньвэй.
За истекшие стуки в Китае выявлены 67 новых случаев заражения коронавирусом, из них выявлено 49 больных в активной форме и 18 бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.
Цены на нефть резко снижаются в ходе торгов в понедельник на фоне тревог по поводу роста числа заражений коронавирусом в США и Китае.
Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в понедельник падает на 3,2% - до $37,49 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на 4,3% - до $34,94 за баррель.
За минувшую неделю Brent подешевела на 8,4%, WTI - на 8,3%. Это первые недельные потери для обеих марок с недели, завершившейся 24 апреля.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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Целевой краткосрочный диапазон в рубле составляет 67,5-69,5 за доллар, говорится в аналитическом материале директора по инвестициям Sberbank Asset Management Рената Малина.
По мнению эксперта, в ближайшее время основными факторами для российской валюты останутся и динамика цен на нефть, и... читать дальше
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Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация (рейтинг) с "держать" до "покупать".
По данным информационно-аналитического терминала... читать дальше
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15 июня 2020 года 16:57
Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил прогнозную стоимость акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) АФК "Система" (MOEX: AFKS) с 17,5 рубля до 20 рублей и с $4,8 до $5,7 за штуку соответственно, говорится в обзоре аналитиков банка Игоря Гончарова и Дениса Степанова.
Рекомендация (рейтинг)... читать дальше
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15 июня 2020 года 16:32
Аналитики "Нордеа банка" считают, что в пятницу, 19 июня, ЦБ РФ снизит ставку сразу на 100 базисных пунктов - до 4,5%, сообщается в обзоре банка.
"Банк России примет решение по ключевой ставке в предстоящую пятницу (19 июня). Предыдущее заседание ЦБ в конце апреля проходило в условиях умеренного... читать дальше
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Таким образом, в списке компаний, бумаги которых, по мнению экспертов, будут... читать дальше
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15 июня 2020 года 15:56
Москва. 15 июня. Доллар и евро перешли к снижению на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль развернулся вверх и укрепляется к бивалютной корзине на фоне отыгравшей часть утренних потерь нефти. читать дальше
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15 июня 2020 года 15:43
Специалисты "БКС Глобал Маркетс" считают, что в текущих условиях резкого снижения доходностей на рынке облигаций бумаги строительных компаний предлагают доходность выше по сравнению с эмитентами других секторов с сопоставимыми кредитными рейтингами, сообщается в обзоре. Краткосрочные облигации ПИК... читать дальше
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15 июня 2020 года 15:20
ндексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии понедельника опустились к поддержкам 2700 и 1200 пунктов, которые стремились вернуть к середине торгов. Повышенные риски развития нисходящего движения в ближайшие дни сохраняются, хотя рублевый индикатор в понедельник достиг первой цели краткосрочного... читать дальше
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Соотношение спроса и предложения на рынке нефти во II половине 2020г существенно улучшится, сообщается в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.
"Первая половина 2020 года, безусловно, войдет в историю нефтяного рынка как период беспрецедентного... читать дальше
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15 июня 2020 года 14:53
Ралли на рынке нефти взяло ожидаемую паузу на фоне роста опасений по поводу пандемии и закрепления прибылей участниками рынка, отмечается в комментарии Julius Baer. "Мы придерживаемся конструктивной позиции и ожидаем роста котировок в долгосрочной перспективе, поскольку восстановление спроса и... читать дальше
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Аналитики "БКС Глобал Маркетс" полагают, что в преддверии решения ЦБ по ключевой ставке 19 июня, волатильность в ОФЗ останется высокой при низких объемах торговли, говорится в обзоре инвесткомпании.
Минфин на прошлой неделе сократил дюрацию размещаемых выпусков, а также объем предложения в два... читать дальше
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15 июня 2020 года 14:35
Безусловно, ключевым событием этой недели для рынка рублевого госдолга станет заседание совета директоров ЦБ по ставке, намеченное на пятницу. Вероятное снижение ставки ЦБ РФ до до 4,5% должно оказать поддержку долговому рынку, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб".
"Таким образом, всю неделю... читать дальше
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15 июня 2020 года 14:22
Снижение цен на нефть в ближайшие недели может продолжиться, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". По мнению главного экономиста инвесткомпании Владимира Тихомирова, в 2020 г. средняя цена Brent составит $39/барр.; в 2021 г. – $49/барр. Вместе с тем за 5М20 средняя цена Brent составила... читать дальше
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Saxo Bank сохраняет прогноз на повышение для золота, которое уменьшило свою премию к серебру, говорится в комментарии главы отдела стратегий банка на товарно-сырьевом рынке Оле С. Хансена.
Главные причины, по которым эксперт банка ожидает перемещения цены как минимум к 1800 долл. США за унцию... читать дальше
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