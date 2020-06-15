Первой целью снижения нефти является район $35 за баррель - "Алор Брокер"

Первой целью снижения нефти является район 35 долларов за баррель, но и ухода в район 32 долларов исключать нельзя, говорится в комментарии "Алор Брокер".

"Поводом для глобальных распродаж являются опасения роста заболеваемости коронавирусом в мире, что снизит темпы восстановления мировой экономики. Как долго этот фактор будет давить на рынки, пока сказать очень сложно. Но стоит помнить об огромных финансовых вливаниях в мировую экономику, которые не дадут второй волне кризиса быть слишком сильной и продолжительной", - отмечает аналитик компании Алексей Антонов.