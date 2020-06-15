Диапазон $38-42 за баррель Brent на горизонте ближайших недель выглядит справедливым - БКС

Диапазон $38-42 за баррель Brent на горизонте ближайших недель выглядит справедливым с учетом баланса негативных и позитивных факторов, отмечается в комментарии аналитика "БКС Брокер" Игоря Галактионова.

Нефтяные котировки в пятницу незначительно укрепились, пытаясь отыграть потери предыдущего дня. На фоне охлаждения сентимента на мировых рынках цены на фьючерсы Brent вновь оказались ниже $40 за баррель и сегодня с утра торгуются около $38. Снижению котировок в начале недели, по мнению эксперта "БКС Брокер", способствуют слабые экономические данные из Китая, а также ускорение распространения коронавируса в странах, смягчающих ограничения. Главным образом инвесторов беспокоит ситуация в США, где рост заражаемости был зафиксирован в нескольких штатах. Из-за этого карантин может быть продлен, в том числе не исключен возврат к его жесткой форме. Это может оказывать давление на потребление топлива, снижая прогнозы по нефти в 2020 г.

"Диапазон $38-42 за баррель Brent на горизонте ближайших недель выглядит справедливым с учетом баланса негативных и позитивных факторов В то же время дальнейшее ухудшение сентимента на мировых рынках может спровоцировать краткосрочный спуск ниже в район $35-36 за баррель", - прогнозирует И. Галактионов.

Глава нигерийской государственной нефтяной компании в пятницу официально сообщил, что добыча в стране превышает целевой показатель в рамках сделки ОПЕК+, однако страна работает над тем, чтобы довести исполнение до 100% к июлю, напоминает эксперт БКС. Всего страны ОПЕК+ договорились убрать с рынка 9,7 млн б/с в мае-июне, 9,6 млн б/с в июле и 7,7 млн б/с в августе-декабре 2020 г. Помимо этого, крупнейшие производители Персидского залива во главе с Саудовской Аравией в мае-июне дополнительно сокращают добычу примерно на 1,2 млн б/с.

Также в пятницу были опубликованы данные по буровой активности в США, которая продолжает сокращаться, но уже более сдержанными темпами. Статистика от Baker Hughes показала очередное падение числа активных буровых установок в США до 199 уст. (-7). В годовом выражении сокращение составило 589 уст., или около 70%. Более низкие уровни наблюдались лишь в июне 2009 г. В Канаде количество буровых установок на прошлой неделе осталось на уровне 7 уст. С утра фьючерсы на Brent падают на 2,8% к уровням закрытия предыдущего торгового дня, констатирует эксперт "БКС Брокер".