Торговый диапазон по паре USD/RUB в ближайшие дни будет находиться в пределах 67-71 - Банк "Русский стандарт"

Торговый диапазон по паре USD/RUB в ближайшие дни будет находиться в пределах 67-71, по паре EUR/RUB - 77,00-79,50, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максима Тимошенко.

"Прогноз ФРС США, опубликованный 10 июня, привнес волатильность на мировые финансовые рынки, - подчеркивает эксперт банка. - В прогнозе говорится о сохранении высокой безработицы в США, о долгом восстановлении экономики и сильном падении ВВП страны, поэтому наблюдается снижение аппетита к риску и частичный выход инвесторов из EM- активов. Данные о неожиданно высоких запасах нефти в Америке оказывают давление на цены на нефть, что является негативным фактором для рубля. В поддержку же российского рубля выступают продажи валютной выручки на внутреннем рынке в первой половине лета для выплат рублевых дивидендов российскими экспортными компаниями. По прогнозам Банка Русский Стандарт, в ближайшие дни торговый диапазон USD/RUB будет в пределах 67-71, а EUR/RUB - на уровне 77,00-79,50".