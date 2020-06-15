Рынок начнёт неделю с дальнейшего снижения в район 2700 пунктов по индексу Мосбиржи - "Открытие Брокер"

Внешний фон сложился негативный, констатирует в комментарии компании ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Нефть дешевеет, как и промышленные металлы, сырьевые валюты под давлением, на азиатских площадках доминируют продавцы. Опасения по поводу второй волны COVID-19 ухудшают перспективы динамичного выхода из экономического шока. Даже Китай, который успешно ликвидировал первую волну коронавирусной инфекции, сталкивается всё с новыми вызовами. Российский рынок, по мнению специалиста, начнёт неделю с дальнейшего снижения в район 2700 пунктов по индексу Мосбиржи.