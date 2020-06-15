Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник могут снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 15 июня. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут умеренно снизиться под давлением ухудшившейся ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили волатильную сессию в пятницу подъемом на 1-1,9%, однако падение по итогам всей недели стало максимальным с 20 марта. В пятницу положительное воздействие на настроения инвесторов оказала новость о начале последнего этапа тестирования вакцины против COVID-19, разработанной компанией Moderna, на 30 тыс. добровольцев. Индекс потребительского доверия в США в июне увеличился до 78,9 пункта по сравнению с 72,3 пункта в предыдущий месяц, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики в среднем ожидали повышения всего до 75 пунктов, сообщает Trading Economics. Тем не менее, аналитики отмечают, что восстановление 12 июня после спада в предыдущий день вряд ли будет устойчивым.

Большинство рынков акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник снижаются на фоне негативных настроений инвесторов, в том числе из-за сильного падения американских индексов по итогам прошедшей недели, а также опасений относительно второй волны коронавирусной инфекции. За истекшие стуки в Китае выявлены 67 новых случаев заражения коронавирусом, из них выявлено 49 больных в активной форме и 18 бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав. В Пекине после длительного перерыва второй день подряд фиксируется по 36 новых активных случаев инфицирования. Первые были выявлены в столичном районе Фэнтай на оптовом рынке "Синьфади".

В понедельник Народный банк Китая сохранил на прежнем уровне ставку по кредитам, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по однолетним кредитам была оставлена на отметке 2,95% годовых второй месяц подряд. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:48 МСК снизился на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 1,9%. Японский индекс Nikkei 225 к 8:38 МСК опустился на 3,46%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:51 МСК упал на 3,5%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:53 МСК уменьшился на 1,8%.

Цены на нефть резко снижаются в ходе торгов в понедельник на фоне тревог по поводу роста числа заражений коронавирусом в США и Китае возможности второй волны эпидемии. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в понедельник составила $37,35 за баррель, что на 3,56% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на 0,5%, до $38,73 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи опустились в цене на 4,88% - до $34,49 за баррель. К закрытию рынка в пятницу цена этих контрактов уменьшилась на 0,2%, до $36,26 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 1,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 10,769 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,205 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 11 июня вырос всего на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 111,17 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,06%, поднявшись до 693,63 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ФСК ЕЭС-13" (+1,86%), "МТС-001P-06" (+0,67%) и "Роснефть-002Р-04" (+0,65%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром Капитал БО-001Р-02" (-0,76%), "МТС-001P-10" (-0,71%) и "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-01" (-0,45%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "РЕСО-Лизинг" завершило размещение 3-летних облигаций серии Б-П-03 объемом 5 млрд рублей по ставке 7,5% годовых, что соответствует доходности к 2-летней оферте в размере 7,64% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 9 июня.

Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 27,63% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_H-CARE_BSK-5Y-001Р-256R номинальным объемом 1 млрд рублей на сумму около 276 млн рублей, 89,59% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-266R номинальным объемом 2 млрд рублей на сумму около 1,791 млрд рублей, 63,65% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_CDX-5Y-001Р-265R номинальным объемом 1 млрд рублей на сумму около 636,5 млн рублей. Выпуски серии ИОС_PRT_H-CARE_BSK-5Y-001Р-256R и ИОС_PRT_CDX-5Y-001Р-265R гасятся в июне 2025 года, выпуск серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-266R - в декабре 2023 года. По выпускам предусмотрен один купон, ставка купона выпусков ИОС_PRT_CDX-5Y-001Р-265R и ИОС_PRT_H-CARE_BSK-5Y-001Р-256R равна 0,9495%, выпуска ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-266R - 1,1996%. По выпускам предусмотрена также выплата дополнительного дохода. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 1,7 трлн рублей.

ООО "Торговый дом РКС-Сочи" разместило в полном объеме 3-летние облигации серии БО-01 объемом 500 млн рублей по ставке 14% годовых. Сбор заявок прошел 21 мая. Облигации размещены в рамках 10-летней программы объемом до 10 млрд рублей. Бумаги в рамках данной программы могут быть размещены сроком до 10 лет. Ранее компания не выходила на долговой рынок.

ВЭБ установил финальный ориентир ставки 1-го купона 7-летних бондов серии ПБО-001Р-19 объемом 15 млрд рублей на уровне 6,59% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 6,7% годовых. Бумаги имеют полугодовые купоны, оферта не предусмотрена. Сбор заявок на облигации прошел 11 июня. Техническое размещение выпуска запланировано на 18 июня.

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) определило ставку 16-го купона биржевых облигаций серии 001Р-01 в размере 6,85% годовых. ГТЛК разместила бонды серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей в сентябре 2016 года. В декабре 2016 года компания доразместила выпуск на 1 млрд 259,080 млн рублей. Таким образом, объем выпуска составил 4 млрд 259,080 млн рублей. Пятнадцатилетние облигации имеют 60 квартальных купонов. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,75% годовых. Ставки 2-60-го купонов привязаны к значению кривой бескупонной доходности ОФЗ плюс 0,75%. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения.

ООО "Финанс-менеджмент" (прежнее название - ООО "Держава-Гарант") установило ставку 11-го купона облигаций 1-й серии в размере 5,5% годовых. Эмитент в июле 2015 года разместил 5-летние облигации 1-й серии объемом 500 млн рублей по открытой подписке. Ставка текущего купона - 8% годовых. Бумаги имеют 10 полугодовых купонов. Возможность досрочного погашения выпуска не предусмотрена.

ООО "Балтийский лизинг" приняло решение о досрочном погашении облигаций серии БО-03 на 500 млн рублей. Погашение бондов пройдет 2 июля, в дату окончания 20-го купонного периода. Выпуск БО-03 номинальным объемом 4 млрд рублей был размещен в июле 2015 года. По 6-летним облигациям выплачиваются квартальные купоны. Ставка текущего купона - 13,5% годовых. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения, объем выпуска в обращении на текущий момент составляет 500 млн рублей.