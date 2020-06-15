Утренние прогнозы: давление на акции

В понедельник утром аналитики прогнозируют открытие рынка акций РФ на отрицательной территории. Индекс Мосбиржи снизится в район 2700 пунктов.

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Учитывая внешний фон, ожидаем давления на российские акции в начале торгов. Это приведет к тому, что индекс Мосбиржи сделает еще один шаг в сторону отметки 2700 пунктов. При этом в ходе сессии негативные настроения могут продолжить преобладать на рынках, что приведет к попыткам пробоя данного уровня и закреплению индекса Мосбиржи в диапазоне 2600-2700 пунктов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Американские фьючерсы находятся в "минусе", снижаясь на 2,6-3 процента, 3,5% теряет нефть, стремясь к отметке 37 долларов за баррель. Падают все промышленные и драгоценные металлы. Поэтому открытие рынка акций РФ пройдет в сильном "минусе". В целом по рынку можно сказать, что восходящий тренд индекса Мосбиржи завершен, и риски пробоя нижней границе боковика в районе 2700 пунктов высоки. Кроме негативного внешнего фона против наших бумаг играет фактор слабости внутреннего спроса. При этом дивидендная поддержка рынка начинает ослабевать, как по причине закрытия реестров, так и понимания, что закрытие дивидендных "гэпов" можно ждать месяцами".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,8-1,6%, в диапазоне 2700-2720 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2690, 2680 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2740, 2750 пунктов. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет возобновившееся ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он может временно стабилизироваться в районе 2690-2710 пунктов".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Нефть дешевеет, как и промышленные металлы, сырьевые валюты под давлением, на азиатских площадках доминируют продавцы. Опасения по поводу второй волны COVID-19 ухудшают перспективы динамичного выхода из экономического шока. Даже Китай, который успешно ликвидировал первую волну коронавирусной инфекции, сталкивается всё с новыми вызовами. Российский рынок начнёт неделю с дальнейшего снижения в район 2700 пунктов по индексу Мосбиржи".