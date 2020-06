Американские фондовые индексы завершили волатильную сессию в пятницу подъемом на 1-1,9%. Большинство рынков акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник снижается. Цены на нефть резко снижаются в ходе торгов в понедельник.

Американские фондовые индексы завершили волатильную сессию в пятницу подъемом на 1-1,9%, однако падение по итогам всей недели стало максимальным с 20 марта.

Dow Jones Industrial Average за пять рабочих дней потерял 5,5%, Standard & Poor's 500 опустился на 4,7% и Nasdaq - на 2,3% на фоне опасений возникновения второй волны коронавируса и ее негативного влияния на начавшееся восстановление экономики. В четверг индексы продемонстрировали самое существенное дневное падение с 16 марта, при этом значения S&P 500 и Dow Jones опустились до минимального уровня с 26 мая, Nasdaq - с 29 мая.

Между тем в пятницу положительное воздействие на настроения инвесторов оказала новость о начале последнего этапа тестирования вакцины против COVID-19, разработанной компанией Moderna, на 30 тыс. добровольцев, пишет MarketWatch.

Индекс потребительского доверия в США в июне увеличился до 78,9 пункта по сравнению с 72,3 пункта в предыдущий месяц, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики в среднем ожидали повышения всего до 75 пунктов, сообщает Trading Economics.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации подскочил до 87,8 пункта с 82,3 пункта в мае. Показатель потребительских ожиданий на ближайшие полгода вырос до 73,1 пункта с 65,9 пункта.

Инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) в июне опустились до 3% с 3,2%, прогноз на долгосрочную перспективу (горизонт 5-10 лет) - до 2,6% по сравнению с 2,7% месяцем ранее.

Кроме того, министерство труда США сообщило в пятницу о том, что стоимость импорта в США в мае увеличилась на 1% относительно предыдущего месяца. Это максимальный прирост с февраля 2019 года. Он был обусловлен корректировкой вверх цен на энергоносители в прошлом месяце после исторического падения в апреле. Без учета стоимости нефтепродуктов импортные цены в мае выросли всего на 0,1%.

Тем не менее, некоторые аналитики отмечают, что восстановление в пятницу после спада в предыдущий день вряд ли будет устойчивым.

Главный рыночный аналитик AvaTrade Наим Аслам полагает, что "нормально увидеть некоторый отскок на следующий день". Но он отметил, что в дальнейшем настроения будут "омрачены свежими комментариями главного экономиста МВФ (Гиты Гопинат - прим. ИФ), которая сказала, что мировая экономика растет намного медленнее, чем ожидалось, и шрамы от пандемии коронавируса могут сохраниться намного дольше".

Котировки акций American Airlines Group (SPB: AAL) в пятницу подскочили на 16,4% на фоне оптимистичных прогнозов авиакомпании.

Это вызвало рост стоимости других представителей отрасли, в том числе Delta Air Lines (SPB: DAL) (+11,9%) и United Airlines Holdings (SPB: UAL) (+19%).

Цена акций Dick's Sporting Goods (SPB: DKS) повысилась на 9% после того, как ритейлер спортивных товаров сообщил о возобновлении дивидендной программы.

Лидером роста среди компаний, входящих в расчет Dow Jones, стали бумаги Boeing Co. (SPB: BA) (+11,5%) и Dow Inc. (SPB: DOW) (+5%).

В то же время акции Tesla Inc. (SPB: TSLA), активно дорожавшие в последнее время, в пятницу потеряли 3,9% стоимости после того, как ряд аналитиков ухудшил рекомендации для них.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 477,37 пункта (1,9%) - до 25605,54 пункта.

Standard & Poor's 500 за день увеличился на 39,21 пункта (1,31%), составив 3041,31 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов поднялось на 96,08 пункта (1,01%) - до 9588,81 пункта.

Большинство рынков акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник снижается на фоне негативных настроений инвесторов, в том числе из-за сильного падения американских индексов по итогам прошедшей недели.

За истекшие стуки в Китае выявлены 67 новых случаев заражения коронавирусом, из них выявлено 49 больных в активной форме и 18 бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав. В Пекине после длительного перерыва второй день подряд фиксируется по 36 новых активных случаев инфицирования. Первые были выявлены в столичном районе Фэнтай на оптовом рынке "Синьфади". За упущения в работе по профилактике и предотвращению распространения коронавируса со своего поста был снят заместитель главы района Чжоу Юйцин.

"Снова пандемия стала поводом для страха и сомнений в отношении предстоящей нам дороги", - заявил Хаяки Нарита из Mizuho Bank, которого цитирует MarketWatch.

Болезнь продолжает распространяться в странах, на которые приходится около 60% мирового ВВП, отметил эксперт ING по странам АТР Роберт Карнелл. "Если в глобальном масштабе мы все еще находимся в первой волне, то без вакцины вполне может оказаться, что большая волна ждет нас где-то в ожидании удара", - сказал он.

Статданные, опубликованные в Китае в понедельник, указывают на дальнейшее улучшение ситуации в экономике страны за счет производственного сектора.

Объем промышленного производства в мае увеличился на 4,4% по сравнению с тем же месяцем 2019 года после повышения на 3,9% месяцем ранее, по данным Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Тем не менее, аналитики в среднем прогнозировали более значительный рост - на 5%, сообщают Trading Economics и The Wall Street Journal.

Темпы падения розничных продаж в Китае в мае замедлились до минимальных с декабря 2,8% по сравнению с 7,5% месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали снижения на 2%.

Безработица в Китае в мае опустилась до 5,9% с 6% месяцем ранее.

Инвестиции в основные активы в КНР в январе-мае сократились на 6,3% - до 19,95 трлн юаней, сообщило ГСУ. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал снижение на 5,9%. Для сравнения: в январе-апреле падение составляло 10,3%.

Также в понедельник Народный банк Китая сохранил на прежнем уровне ставку по кредитам, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по однолетним кредитам была оставлена на отметке 2,95% годовых второй месяц подряд.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:48 МСК снизился на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 1,9%.

Лидерами падения в ходе торгов в Гонконге являются акции автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. (-4,3%), а также операторов казино Galaxy Entertainment Group Ltd. (-3,8%) и Sands China Ltd. (-3,5%).

Котировки бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings опускаются на 1,2%, телекоммуникационной China Mobile - на 2,1%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:38 МСК опустился на 2,7%.

Котировки бумаг инвестиционно-технологической SoftBank Group снижаются на 2,7%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - на 4,4%, производителя электроники Sony - на 0,8%.

Акции автомобильной Toyota Motor подешевели на 1,4%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:51 МСК упал на 3,5%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снизилась на 3,4%, автопроизводителя Kia Motor - на 7%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:53 МСК уменьшился на 1,8%.

Цена бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto опустилась на 1,5% и 0,9% соответственно.

Цены на нефть резко снижаются в ходе торгов в понедельник на фоне тревог по поводу роста числа заражений коронавирусом в США и Китае возможности второй волны эпидемии.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в понедельник составляет $37,65 за баррель, что на $1,08 (2,79%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $0,18 (0,5%), до $38,73 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на $1,44 (3,97%) - до $34,82 за баррель. К закрытию рынка в пятницу цена этих контрактов уменьшилась на $0,08 (0,2%), до $36,26 за баррель - это минимальный показатель на закрытие торгов для наиболее активно торгуемого контракта с 1 июня, пишет MarketWatch.

За минувшую неделю Brent подешевела на 8,4%, WTI - на 8,3%. Это первые недельные потери для обеих марок с недели, завершившейся 24 апреля.

В центре внимания трейдеров в том числе остается ситуация с коронавирусом.

"Нефтяные трейдеры продолжат следить за новостями о числе заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 на фоне роста количества заражений в мире", - сказал главный рыночный стратег AxiCorp Стивен Иннс.

Новая вспышка коронавируса в Китае усиливает тревоги по поводу второй волны пандемии.

В 11 микрорайонах района Фэнтай в Пекине объявлен "режим военного времени" после того, как у пяти работников расположенного там оптового рынка "Синьфади" была диагностирована коронавирусная инфекция, сообщил исполняющий обязанности главы района Чу Цзюньвэй.

За истекшие стуки в Китае выявлены 67 новых случаев заражения коронавирусом, из них выявлено 49 больных в активной форме и 18 бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.