Старт торгов по индексу Мосбиржи в понедельник пройдет с понижением в пределах 0,8-1,6% - ИК "Алго Капитал"

Старт торгов по индексу Мосбиржи в понедельник пройдет с понижением в пределах 0,8-1,6%, в диапазоне 2700-2720 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,8-1,6%, в диапазоне 2700-2720 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2690, 2680 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2740, 2750 пунктов. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет возобновившееся ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он может временно стабилизироваться в районе 2690-2710 пунктов", - указывает старший риск-менеджер ИК Виталий Манжос.

Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики в понедельник не ожидается. Поэтому, отмечает специалист ИК "Алго Капитал", во второй половине дня участники российских торгов будут ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия торгов в США.