Вероятно снижение рубля к доллару на торгах понедельника - "Алор Брокер"

Аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов в понедельник на сложившемся фоне ждет дальнейшего обесценивания рубля. Первой преградой для российской валюты станет отметка 73 рубля за доллар, сообщается в комментарии компании.

"При такой ситуации уже нет уверенности, что Банк России пойдет на процентное снижение ставки в пятницу. Скорее всего, регулятор понизит ее на 0,5 п.п. Поэтому под давлением будут ОФЗ, где заложен более оптимистичный вариант. Распродажа рублевого госдолга еще больше увеличит давление на рубль", - отмечает специалист "Алор Брокер".