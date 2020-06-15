Восходящий тренд индекса Мосбиржи завершен - "Алор Брокер"

Восходящий тренд индекса Мосбиржи завершен, и риски пробоя нижней границе боковика в районе 2700 пунктов высоки, сообщается в комментарии "Алор Брокер".

Американские фьючерсы находятся в "минусе", снижаясь на 2,6-3 процента, 3,5% теряет нефть, стремясь к отметке 37 долларов за баррель. Падают все промышленные и драгоценные металлы. Поэтому, по мнению аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова, открытие рынка акций РФ пройдет в сильном "минусе".

"Хуже рынка" в понедельник обещают быть акции "нефтянки", тем более что и ранее они были неоправданно дороги, и неизбежное снижение балансовых показателей компаний сектора, на взгляд А. Антонова, в котировках было еще не учтено. По ним можно открывать "шорты". "К ним можно попробовать присоединить "Норильский Никель", где намерения главы компании Владимира Потанина не платить промежуточные дивиденды, еще отыграно не полностью. "Норникель" сейчас является одной из наиболее выросших бумаг с начала года, поэтому владельцам акций есть что терять, и многие из них будут сокращать позиции", - пишет он.

"В целом по рынку можно сказать, что восходящий тренд индекса Мосбиржи завершен, и риски пробоя нижней границе боковика в районе 2700 пунктов высоки. Кроме негативного внешнего фона против наших бумаг играет фактор слабости внутреннего спроса. При этом дивидендная поддержка рынка начинает ослабевать, как по причине закрытия реестров, так и понимания, что закрытие дивидендных "гэпов" можно ждать месяцами", - отмечает Алексей Антонов.