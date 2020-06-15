Индекс Мосбиржи сделает еще один шаг в сторону отметки 2700 пунктов - Промсвязьбанк

Учитывая внешний фон, аналитики Промсвязьбанка в понедельник ожидают давления на российские акции в начале торгов.

"Это приведет к тому, что индекс Мосбиржи сделает еще один шаг в сторону отметки 2700 пунктов. При этом в ходе сессии негативные настроения могут продолжить преобладать на рынках, что приведет к попыткам пробоя данного уровня и закреплению индекса Мосбиржи в диапазоне 2600-2700 пунктов", - указывает в комментарии главный аналитик Богдан Зварич.