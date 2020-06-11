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11 июня 2020 года 19:40

Рубль заметно ускорил падение к доллару и евро перед длительными выходными на фоне обвалившейся нефти

Москва. 11 июня. Доллар и евро заметно усилили темпы роста на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль падает к бивалютной корзине перед длительными праздничными входными в России на фоне обвала на рынке нефти.

Курс доллара США составил 69,65 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,15 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 79,24 руб./EUR1, подорожав на 1,31 рубля. При этом евро торгуется выше 79 руб./EUR1 впервые с 20 мая. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,22 рубля - до 73,97 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно усилил темпы снижения на вечерних торгах на фоне выхода мировых инвесторов из рисковых активов и падения большинства ведущих мировых бирж после заседания ФРС. Кроме того, инвесторы закрывают позиции в рублевых парах перед длительными праздничными выходными в России и на фоне обвала нефти. Негативное влияние на участников внутреннего валютного рынка оказало также возобновление обсуждения темы антироссийских санкций в американском Конгрессе.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 9-10 июня.

Решение FOMC совпало с прогнозами экономистов и участников рынка. Оно было принято всеми десятью членами комитета единогласно.

По словам председателя ФРС Джерома Пауэлла, пандемия коронавируса несет в себе огромные трудности и крайнюю неопределенность в отношении будущего. В этих условиях ФРС намерена сохранять базовую процентную ставку на текущем уровне до конца 2022 года.

Падение ВВП США во втором квартале 2020 года, вероятно, окажется рекордным, подчеркнул Пауэлл. Темпы падения американской экономики будут зависеть от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация, сказал он.

Согласно прогнозам, озвученным ФРС в среду, ВВП США в 2020 году сократится на 6,5%, вырастет на 5% в 2021 году и на 3,5% в 2022 году. ФРС прогнозирует безработицу в стране в текущем году на уровне 9,3%, в следующем году - 6,5%, в 2022 году - 5,5%.

В этой связи рынки негативно отреагировали на признаки второй волны коронавируса в США. Число выявленных случаев заражения в США превысило 2 млн, количество жертв заболевания составляет более 112 тыс., свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса.

Несмотря на замедление роста показателя в некоторых городах и штатах, среднее число новых случаев инфицирования за последние семь дней продолжает расти более чем в 20 штатах, пишет MarketWatch.

В Техасе, власти которого одними из первых стали смягчать карантинные меры, три дня подряд наблюдалось рекордное число госпитализаций, отмечает CNBC. Скачок новых случаев заражения был зафиксирован в девяти округах штата Калифорния.

В то же время министр финансов США Стивен Мнучин в четверг заявил о невозможности приостановки экономической деятельности во второй раз. "Мы не можем снова закрыть экономику. Я думаю, мы осознали, что если закроем экономику, нанесем еще больший ущерб", - сказал он в эфире CNBC.

Накануне он выступил в комитете Сената по вопросам малого бизнеса и рассказал, что Белый дом в течение следующего месяца будет принимать решение о том, какие меры должны войти в новый пакет стимулов. Среди мер, которые будут обсуждаться - стимулирование найма сотрудников как малым, так и крупным бизнесом, а также дополнительные прямые выплаты домовладельцам, сказал он. При этом, по его словам, следующий раунд бюджетных стимулов в США будет "гораздо более целенаправленным".

Мнучин обратил внимание на то, что безработица в США остается слишком высокой, хотя в целом ситуация в американской экономике "начала улучшаться, и восстановление идет полным ходом".

Как сообщалось, число рабочих мест в экономике США в мае неожиданно увеличилось на 2,509 млн, безработица упала до 13,3% с рекордных 14,7%, зафиксированных в апреле.

Дополнительным негативным фактором для рубля выступает предложение ряда представителей республиканской партии в Палате представителей Конгресса США ввести "самые жесткие из когда-либо предлагавшихся" санкции в отношении России, Ирана и Коммунистической партии Китая.

В докладе по стратегии национальной безопасности содержится "предложение ввести вторичные санкции в отношении российских нефтегазовых проектов, в отношении российского суверенного долга, пророссийски настроенных структур в других странах, а также определение России как страны - спонсора терроризма".

Все предложенные в докладе меры носят рекомендательный характер и не считаются законопроектом, внесенным на рассмотрение Конгресса.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко, в четверг рубль почти весь день находился под давлением серьезной коррекции на глобальных финансовых рынках. "Весь день европейские фондовые индексы и американские фьючерсы существенно снижались, американский рынок открылся также в заметном минусе. Вместе с общим бегством от риска снижались и валюты на развивающихся рынках. Рубль не являлся исключением, но к тому же испытывал дополнительное давление из-за падения цен на нефть и усиления санкционной риторики в США против РФ. В результате к окончанию дня рубль находился в числе лидеров по снижению среди валют EM", - подчеркнул Кравченко.

"На валютной секции "Московской биржи" рубль сильно ослаб по отношению к основным мировым валютам. Провал на рынке энергоносителей и негативная динамика валют развивающихся стран оказали существенное давление на рубль, что позволило доллару сделать уверенный шаг к верхней границе диапазона 67,5-70 рублей. При этом ослабление рубля может продолжиться, и уже в начале следующей недели американская валюта предпримет попытки закрепления в коридоре 70-75 рублей, а уровень 70 рублей перейдет в разряд поддержек для доллара", - отметил главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

Цены на нефть эталонных марок увеличили снижение в ходе торгов в четверг на фоне нового витка опасений насчет избытка предложения при слабом спросе. Падение нефтяных цен по итогам дня может стать максимальным с 27 апреля, свидетельствуют данные FactSet.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК упала на 6,95% - до $38,836 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени обвалились на 8,16% - до $36,37 за баррель.

В среду Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США сообщило, что потребление бензина в стране на прошлой неделе выросло на 4,6%, однако было на 20% ниже, чем годом ранее. Спрос на авиационное топливо подскочил на 85% по сравнению с предыдущей неделей, но в годовом выражении был меньше на 60%.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 5 июня, увеличились на 5,72 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали, что статистика покажет снижение запасов на 3,2 млн баррелей.

Коммерческие запасы нефти в стране достигли рекордных 538,1 млн баррелей, что на 11% больше, чем годом ранее. Предыдущий рекорд был зафиксирован в марте 2017 года - 535,5 млн баррелей.

Запасы нефти в США росли, несмотря на снижение добычи по итогам 11-й недели подряд. Добыча нефти в стране сократилась до 11,1 млн баррелей в сутки с рекордных 13,1 млн б/с в марте.

"Как показала прошедшая неделя, основной движущей силой для курса рубля продолжают оставаться цены на нефть. На следующей неделе можно будет наблюдать последствия решений ФРС США. Так, накануне регулятор дал понять, что планирует продолжать мягкую денежную политику, и повышение ключевой ставки не планируется до конца 2022 года. Также на курс рубля на следующей неделе повлияет очередное заседание Центробанка РФ 19 июня, на котором будет принято решение об уровне ключевой ставки. Текущая риторика регулятора, в том числе и низкий уровень инфляции, на который указывает ЦБ, говорит о том, что Центробанк готов сделать "решительный шаг" к снижению ключевой ставки. То есть ставка может быть снижена на 0,5%", - отметил операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.

ЦБ РФ 9 июня продал валюту на 10,3 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 10,1 млрд рублей.

ЦБ РФ 5 июня продал валюту на 10,2 млрд рублей, что на 11,3% меньше по сравнению с предыдущим днем. Днем ранее объем продаж составил 11,5 млрд рублей. 3 июня объем продаж валюты был равен 11,3 млрд рублей. 1 и 2 июня ЦБ продавал валюту объемом по 11,2 млрд рублей в день. Таким образом, в целом на прошлой неделе объем продажи валюты составил 55,4 млрд рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на период с 12 по 15 июня на 50,36 копейки, до 69,1219 руб./$1, и увеличил курс евро на 59,96 копейки, до 78,5225 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" увеличился в четверг на 38,39 копейки по отношению к среде и составил 69,0835 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 54,93 копейки и составил 69,2196 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 685,499 млн, из которых $833,474 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 852,025 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 37,35 копейки, до 78,4532 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 53,14 копейки и составил 78,6005 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR543,573 млн, из которых EUR182,671 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR360,902 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 5,41% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 3 б.п. - до 5,5% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась также на 3 б.п. - до 5,49% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев отступили на 2 б.п. - до 5,46% и 5,48% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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