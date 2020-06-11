Цены евробондов РФ снизились за неделю на фоне падения спроса на рисковые активы

Москва. 11 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций умеренно снизились по итогам короткой недели на фоне падения спроса глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, выросли в цене за четыре дня благодаря возросшему интересу к "защитным" активам, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Тенденция к ценовому росту в секторе отечественных евробондов сформировалась еще в конце первой недели июня и была усилена падением стоимости US Treasuries, произошедшим 5 июня после публикации ежемесячных данных по американскому рынку труда, оказавшихся лучше ожиданий аналитиков. Таким образом, в понедельник снижение котировок долговых бумаг практически всех развивающихся стран, в том числе и России, продолжилось. Наиболее заметное снижение традиционно наблюдалось в "длинных" выпусках, здесь ценовые потери достигали 0,7-1 процентного пункта; вместе с тем в евробондах РФ со сроком погашения до 10 лет снижение котировок не превышало 0,2-0,3 процентного пункта.

Согласно данным Минтруда США, число рабочих мест в экономике страны в мае увеличилось на 2,509 млн, при этом безработица в стране упала до 13,3% с рекордных 14,7% в апреле. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали дальнейшее повышение безработицы - до 19,8%, а также сокращение количества рабочих мест на 8 млн, сообщает Trading Economics. Респонденты MarketWatch ожидали соответственно 19% и 7,25 млн.

Во вторник, 9 июня, на рынке российских еврооблигаций четвертый торговый день подряд наблюдалась отрицательная ценовая коррекция после довольно продолжительного ралли в апреле-мае. В итоге за четыре дня доходности "длинных" выпусков евробондов РФ выросли в среднем на 15 базисных пунктов, что лишь немного уступило аналогичному движению US Treasuries. При этом суверенные еврооблигации среднесрочного сегмента демонстрировали более стабильную динамику, рост процентных ставок здесь составил порядка 4-5 базисных пунктов.

В середине недели активность продавцов в секторе российских еврооблигаций сохранилась, в результате чего доходность десятилетних евробондов РФ с погашением в 2029 году выросла еще на 4 базисных пункта, до 2,52% годовых. Негативная конъюнктура долгового рынка была обусловлена сформировавшимися у инвесторов опасениями того, что мировые центробанки вскоре могут начать постепенно ужесточать монетарную политику на фоне признаков восстановления мировой экономики. Эти ожидания усилились после публикации 5 июня в США данных по американскому рынку труда за май.

По итогам июньского заседания Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. При этом председатель ФРС Джером Пауэлл сообщил, что регулятор считает целесообразным сохранить процентные ставки на текущем околонулевом уровне как минимум до конца 2022 года, чтобы поддержать восстановление экономики. В ближайшие месяцы Федрезерв продолжит покупку гособлигаций США на $80 млрд в месяц и ипотечных бумаг на $40 млрд. ФРС продолжит проводить стимулирующую политику на фоне прогнозов сокращения ВВП США в этом году на 6,5% и сохранения инфляции ниже цели в 2% до 2022 года. Таким образом, сигнал ФРС о готовности проводить стимулирующую монетарную политику продолжительное время был расценен аналитиками как фактор, выступающий в пользу снижения ключевой ставки Банком России на 100 базисных пунктов на заседании 19 июня.

Заседание ФРС, которое завершилось в среду, не принесло больших сюрпризов, но мировые рынки негативно отреагировали на экономические прогнозы американского регулятора, заставившие опасаться более длительного восстановления экономики после пандемии коронавируса. В результате в последний рабочий для России день, 11 июня, котировки российских еврооблигаций продолжили сползать вниз. Кроме того, дополнительное давление на рынки оказали возросшие опасения относительно возможной второй волны коронавируса после смягчения ограничительных мер. Так, в Техасе, власти которого одними из первых стали смягчать карантинные меры, три дня подряд наблюдалось рекордное число госпитализаций. Скачок новых случаев заражения был зафиксирован и в девяти округах штата Калифорния.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели снизилась на 0,42% и составила 115,25% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries расширился за неделю на 15 базисных пунктов и 11 июня составил 191 базисный пункт).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подешевели за четыре дня на 1,53% (их доходность выросла на 10,5 базисного пункта - до 3,4% годовых), с погашением в 2042 году - на 1,75% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился за неделю на 37 пунктов и составил 252 базисных пункта), с погашением в 2047 году - на 2,14% (их доходность выросла на 13 базисных пунктов и составила 3,46% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году потерял в цене за неделю 0,43%, подешевев до 111,94% от номинала (его доходность выросла на 6,5 базисного пункта и составила 2,395% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 0,18%, до 113,75% от номинала (их доходность выросла на 3 пункта и составила 2,265% годовых), с погашением в 2023 году - на 0,06%, до 110,59% от номинала (их спред к US Treasuries расширился на 8 базисных пунктов и составил 133 базисных пункта).

Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также в ожидании объявления итогов июньского заседания Банка России (ожидается, что ключевая ставка 19 июня будет снижена на 100 базисных пунктов - до 4,5% годовых), полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

По мнению экспертов, динамика евробондов РФ в ближайшее время по-прежнему будет сильно зависеть от ситуации на мировых рынках, которая, в свою очередь, будет определяться новостями о первых экономических результатах постепенного снятия ограничений карантинного характера во многих странах мира, а также заявлениями мировых центробанков относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. Вместе с тем определенную поддержку отечественным долговым бумагам будут оказывать сохраняющиеся высокие кредитные характеристики России.