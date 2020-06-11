"ВТБ Капитал" поднял оценку GDR Х5 на 12%, сохранив рекомендацию "держать"

"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 Retail (MOEX: FIVE) Group на 12% - до $37 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "держать" для этих бумаг была сохранена.

Как отмечается в обзоре, аналитики повысили свой прогноз по EBITDA и чистой прибыли ритейлера в 2020 году на 9% и 27% соответственно, кроме того, безрисковая ставка в модели оценки компании была понижена экспертами на 100 базисных пунктов - до 6,5%.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Х5, основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет $34,85 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $31,9 за штуку.