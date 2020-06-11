ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "Покупать" для акций "МРСК Центра и Приволжья", отмечая потенциал роста в перспективе года - 38% от низкой базы, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Прибыль акционеров повысилась в 1К 2020 на 28%, до 4,4 млрд руб., несмотря на вызов со стороны теплой погоды и антивирусных мер. Прибыль в 2020 г., по нашим оценкам, составит около 8 млрд руб. (+21% г/г). Мы рекомендуем "Покупать" акции "МРСК Центра и Приволжья". Потенциал роста - 38% от низкой базы в перспективе года", - указывает аналитик ГК Наталия Малых.

По мнению эксперта, "Россети" могут повысить коэффициент выплат до 75% прибыли по РСБУ, что потребует дополнительной ликвидности со стороны прибыльных "дочек". "Мы полагаем, что дивиденд за 2020 год может быть увеличен до 0,021 руб. (+32% г/г). При доходности 11,5% акции выглядят привлекательно на фоне низких процентных ставок и сокращения пула дивидендных бумаг на российском рынке. Ожидания восстановления прибыли и дивидендов, а также низкая биржевая оценка всего в 2,6–2,7х годовой прибыли открывают возможность для роста капитализации", - отмечает Н. Малых.

"МРСК Центра и Приволжья" - сетевая компания, охватывающая 9 областей общей площадью 408 тыс. кв. км и населением 12,8 млн. Основной бизнес - передача электроэнергии. Контрольный пакет акций находится у Россетей (50,4%).