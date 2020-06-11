Рубль падает к доллару и евро перед длительными выходными и на фоне ускорившей снижение нефти

Москва. 11 июня. Доллар и евро активно растут на "Московской бирже" в четверг днем, рубль заметно дешевеет к бивалютной корзине перед длительными праздничными входными в России и на фоне усилившей снижение нефти.

Курс доллара США составил 69,12 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 61,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 78,49 руб./EUR1, подорожав на 55,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 59,05 копейки - до 73,33 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на период с 12 по 15 июня на 50,36 копейки, до 69,1219 руб./$1, и увеличил курс евро на 59,96 копейки, до 78,5225 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет к доллару и евро на последних на этой неделе торгах. Инвесторы активно закрывают позиции перед длительными праздничными выходными в России и на фоне усиления темпов падения котировок нефти. Негативное влияние на игроков оказали также итоги заседания ФРС США и возобновление обсуждения темы антироссийских санкций в американском Конгрессе.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 9-10 июня.

Решение FOMC совпало с прогнозами экономистов и участников рынка. Оно было принято всеми десятью членами комитета единогласно.

По словам председателя ФРС Джерома Пауэлла, пандемия коронавируса несет в себе огромные трудности и крайнюю неопределенность в отношении будущего. В этих условиях ФРС намерена сохранять базовую процентную ставку на текущем уровне до конца 2022 года.

Падение ВВП США во втором квартале 2020 года, вероятно, окажется рекордным, подчеркнул Пауэлл. Темпы падения американской экономики будут зависеть от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация, сказал он.

Согласно прогнозам, озвученным ФРС в среду, ВВП США в 2020 году сократится на 6,5%, вырастет на 5% в 2021 году и на 3,5% в 2022 году. ФРС прогнозирует безработицу в стране в текущем году на уровне 9,3%, в следующем году - 6,5%, в 2022 году - 5,5%.

В этой связи рынки негативно отреагировали на признаки второй волны коронавируса в США, где зафиксирован рост числа инфицированных. Так, в Техасе за одни сутки было выявлено 2 тыс. 504 новых случая коронавируса, что является максимумом с начала пандемии. Общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 в Штатах достигло 2 млн, свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса.

Белый дом в течение следующего месяца будет принимать решение о том, какие меры должны войти в новый пакет стимулов, заявил министр финансов США Стивен Мнучин, выступая в среду в комитете Сената по вопросам малого бизнеса. Среди мер, которые будут обсуждаться - стимулирование найма сотрудников как малым, так и крупным бизнесом, а также дополнительные прямые выплаты домовладельцам, сказал он. При этом, по его словам, следующий раунд бюджетных стимулов в США будет "гораздо более целенаправленным".

Мнучин обратил внимание на то, что безработица в США остается слишком высокой, хотя в целом ситуация в американской экономике "начала улучшаться, и восстановление идет полным ходом".

Как сообщалось, число рабочих мест в экономике США в мае неожиданно увеличилось на 2,509 млн, безработица упала до 13,3% с рекордных 14,7%, зафиксированных в апреле.

Дополнительным негативным фактором для рубля выступает предложение ряда представителей республиканской партии в Палате представителей Конгресса США ввести "самые жесткие из когда-либо предлагавшихся" санкции в отношении России, Ирана и Коммунистической партии Китая.

В докладе по стратегии национальной безопасности содержится "предложение ввести вторичные санкции в отношении российских нефтегазовых проектов, в отношении российского суверенного долга, пророссийски настроенных структур в других странах, а также определение России как страны - спонсора терроризма".

Все предложенные в докладе меры носят рекомендательный характер и не считаются законопроектом, внесенным на рассмотрение Конгресса.

Цены на нефть эталонных марок увеличили снижение в ходе торгов в четверг на фоне нового витка опасений насчет избытка предложения при слабом спросе.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК снизилась на 4,0% - до $40,06 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на 4,67% - до $37,75 за баррель.

В среду Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США сообщило, что потребление бензина в стране на прошлой неделе выросло на 4,6%, однако было на 20% ниже, чем годом ранее. Спрос на авиационное топливо подскочил на 85% по сравнению с предыдущей неделей, но в годовом выражении был меньше на 60%.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 5 июня, увеличились на 5,72 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали, что статистика покажет снижение запасов на 3,2 млн баррелей.

Коммерческие запасы нефти в стране достигли рекордных 538,1 млн баррелей, что на 11% больше, чем годом ранее. Предыдущий рекорд был зафиксирован в марте 2017 года - 535,5 млн баррелей.

Запасы нефти в США росли, несмотря на снижение добычи по итогам 11-й недели подряд. Добыча нефти в стране сократилась до 11,1 млн баррелей в сутки с рекордных 13,1 млн б/с в марте.

"Поводом для коррекции на финансовых рынках могли стать вчерашние комментарии Пауэлла о том, что восстановление американской экономики, по мнению ФРС, будет проходить довольно медленно. Не добавляет оптимизма рублю и коррекция на нефтяном рынке, однако, пока цены на нефть остаются выше $40 за баррель Brent, этот фактор не оказывает значимого негативного влияния на российскую валюту. Наконец, отметим, что новые сообщения о санкциях против России (группа американских конгрессменов выступила с предложением ужесточить санкции против РФ), хотя и вряд ли в данный момент всерьез воспринимаются участниками рынка, оптимизма рублю также не добавляют. В результате, все вышеперечисленные факторы позволяют говорить о том, что российская валюта может завершить текущую неделю выше 69 в паре с долларом и 78 в паре с евро", - подчеркивает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

"Как показала прошедшая неделя, основной движущей силой для курса рубля продолжают оставаться цены на нефть. На следующей неделе можно будет наблюдать последствия решений ФРС США. Так, накануне регулятор дал понять, что планирует продолжать мягкую денежную политику, и повышение ключевой ставки не планируется до конца 2022 года. Также на курс рубля на следующей неделе повлияет очередное заседание Центробанка РФ 19 июня, на котором будет принято решение об уровне ключевой ставки. Текущая риторика регулятора, в том числе и низкий уровень инфляции, на который указывает ЦБ, говорит о том, что Центробанк готов сделать "решительный шаг" к снижению ключевой ставки. То есть ставка может быть снижена на 0,5%", - отметил операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.

ЦБ РФ 9 июня продал валюту на 10,3 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 10,1 млрд рублей.

ЦБ РФ 5 июня продал валюту на 10,2 млрд рублей, что на 11,3% меньше по сравнению с предыдущим днем. Днем ранее объем продаж составил 11,5 млрд рублей. 3 июня объем продаж валюты был равен 11,3 млрд рублей. 1 и 2 июня ЦБ продавал валюту объемом по 11,2 млрд рублей в день. Таким образом, в целом на прошлой неделе объем продажи валюты составил 55,4 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 5,41% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 3 б.п. - до 5,5% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась также на 3 б.п. - до 5,49% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев отступили на 2 б.п. - до 5,46% и 5,48% годовых.