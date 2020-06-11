Потанин предложил крупнейшим акционерам Норникеля не выплачивать дивиденды в 2020г

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Глава и крупнейший акционер "Норильского никеля" (MOEX: GMKN) Владимир Потанин предложил партнерам по акционерному соглашению "РусАлу" и Crispian отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году, так как произошедшая в конце мая авария в Норильске может оказать существенное влияние на финансовые показатели компании, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с инициативой Потанина.

По его данным, "Интеррос" направил письмо "РусАлу" и Crispian, в котором отметил, что "Норникель" бросил все силы на ликвидацию последствий инцидента, а также на восстановление экологического и репутационного ущерба. В связи с этим Потанин предложил акционерам воздержаться от дальнейшей выплаты дивидендов в течение 2020 года, а итоговые дивиденды за 2020 год ограничить минимальным уровнем в $1 млрд.

Как пояснил "Интерфаксу" сам Потанин, произошедшая в Норильске авария "безусловно отразится на "Норникеле", в том числе на его способности выплачивать дивиденды". "А решение о сокращении выплат позволит акционерам продемонстрировать солидарность с компанией", - сказал глава "Норникеля".

"Норникель" предварительно оценил расходы на ликвидацию загрязнения в 10 млрд рублей ($150 млн). Кроме этого, компании предстоит выплатить штрафы после подведения итогов расследования Росприроднадзора, которые ожидаются к 26 июня. Следствием аварии может быть также увеличение капзатрат на 5-10%, говорил накануне старший вице-президент, финансовый директор Сергей Малышев.

Ранее Потанин уже предлагал "РусАлу" не выплачивать дивиденды в 2020 году из-за кризиса на глобальных рынках, направив освободившиеся средства на создание резервов. Идея объяснялась рисками существенного снижения денежного потока из-за падения цен на металлы и возможностью глобальной рецессии. "Во время кризиса не надо раздражать людей высокими дивидендами. Лучше создать резервы. ...Если карантин затянется, то может получиться так, что даже не весь произведенный нами товар можно будет реализовать... Поэтому в этом году я предложил основным акционерам рассмотреть вопрос о переносе выплаты дивидендов, пока не рассосется ситуация", - пояснял тогда Потанин. "РусАл" (MOEX: RUAL) отклонил предложение о заморозке дивидендов.

Не получив согласия "РусАла", "Норникель" создал для повышения финансовой устойчивости "подушку ликвидности" в $5 млрд, мобилизовав действующие кредитные линии. На фоне пандемии компания готовилась перечислять акционерам минимальный объем дивидендов, предусмотренный формулой в акционерном соглашении, говорил глава "Норникеля".

Представители "РусАла" и Crispian не комментируют инициативу Потанина.

Согласно дивидендной формуле "Норникеля", минимальный уровень выплат - 30% EBITDA - возможен при росте net debt / EBITDA до 2,2x (на конец прошлого года - 0,6x). "Норникель" с 2015 года перечислял акционерам в среднем около 60% EBITDA, всего около $14,7 млрд дивидендов. На "РусАл" пришлось около 26% этих выплат. Дивиденды от доли в "Норникеля" практически полностью покрывают платежи по долгу "РусАла", превосходя расходы на обслуживание кредитов почти вдвое (дивиденды в 2019 году - $1,1 млрд, выплаты по кредитам - около $600 млн).

Дивидендная формула зафиксирована в рамочном соглашении акционеров "Норникеля", которое истекает в конце 2022 года.

В этом году "Норникель" выплатил акционерам 88,2 млрд рублей (около $1,2 млрд) финальных дивидендов за 2019 год.

"Интеррос" Владимира Потанина сейчас владеет около 34% акций "Норникеля". "РусАл" контролирует 27,8%. Доля Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова - 4,2% акций.

По расчетам Бориса Синицына из "ВТБ Капитала", EBITDA "Норникеля" в 2020 году даже при текущих ценах будет выше уровня прошлого года. Net debt / EBITDA снизится за год с 0,9x до 0,7x, при этом средний уровень по глобальным горнодобытчикам - около 1,5x. "ВТБ Капитал" ожидает, что общий размер дивидендов "Норникеля" за 2020 год составит около $6,2 млрд.

С учетом возможных высоких штрафов по итогам расследования, Потанин пытается договориться с "РусАлом" о свободе маневра в этом году, перенеся выплату дивидендов на будущий год, тем более что спрос на металлы в полной мере в 2020 году может не восстановиться, считает старший директор рейтингового агентства "Акра" Максим Худалов.

"РусАлу" будет довольно сложно спорить с необходимостью роста затрат на природоохранную деятельность. Думаю, что 100%-ной заморозки дивидендов "Норникеля" в этом году не будет, но стороны договорятся о некой коррекции", - говорит Худалов.

Инициатива Потанина оправдана, штраф за разлив такого объема нефтепродуктов в теории может быть очень значительный. "По моим расчетам, он может составить 20 - 25 млрд рублей, если будет признано, что к катастрофе привели именно действия "Норникеля", - говорит Худалов.

При этом он склоняется к мысли, что авария вызвана не халатностью, а природными явлениями: ранним приходом тепла в регион и накопленным эффектом воздействия глобального потепления на вечную мерзлоту. "Системная проблема, безусловно, есть, но компании такого уровня не допускают аварии из экономии. Думаю, должен быть применен взвешенный подход", - считает Худалов. По его оценкам, более реален штраф в размере 2 - 5 млрд рублей.

Экстремально высокий штраф, по его мнению, создаст прецедент, который будет препятствовать экономическому развитию Севера России. "Норникель" может и заплатит крупный штраф, но с ним не справятся работающие в этом регионе генерирующие и тепловые компании, у которых небольшие разливы топлива происходят довольно часто. В итоге экологический штраф лишит смысла экономическую деятельность на Севере, развитие которого является приоритетом страны", - говорит Худалов.

Следствием аварии на танкере "Надежда" у берегов Западного Сахалина, в результате которой в море вылилось около 400 тонн нефтепродуктов, был штраф в 500 млн рублей, хотя там эффект усугубился уроном для прибрежной фауны, напомнил руководитель программы по экологической ответственности бизнеса Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Книжников.

Он не считает, что авария объясняется глобальным потеплением, скорее, речь идет о слабом риск-менеджменте и недостаточном внимании к состоянию мощностей по хранению нефтепродуктов. "Компания проводила курс на экологизацию своего основного производства и снижение выбросов, а эта сфера не была в зоне внимания", - считает Книжников.

"Норникелю" очевидно придется увеличить расходы на природоохранную деятельность, полагает он. "Акционеры должны были добиваться создания такой управленческой системы, которая не допустила бы подобных инцидентов. Таким образом, справедливо, что сейчас все акционеры понесут ущерб в связи с тем, что случилось [отказавшись от дивидендов в пользу расходов на экологию]", - резюмировал Книжников.

Авария на ТЭЦ-3 Норильска стала второй крупнейшей в России после разлива 94 тыс. тонн нефти в Коми в 1994 году, когда ликвидация заняла 6 лет. Из резервуара хранения произошла утечка 21 тыс. тонн дизельного топлива с последующим загрязнением грунта и рек. В качестве причины аварии компания называет аномально мягкую погоду в последние несколько лет в условиях вечной мерзлоты.