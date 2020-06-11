Понижение ставки ЦБ РФ 19 июня на 75 б. п. выглядит более обоснованным - Альфа-банк

Аналитики Альфа-банка считают, что понижение ставки ЦБ РФ на 75 б. п. выглядит более обоснованным, и полагают, что ЦБ 19 июня будет выбирать между понижением на 50 б. п. или 75 б. п., а не между 75 б. п. или 100 б. п., сообщается в обзоре.

Специалисты банка отмечают, что по сообщению Росстата, потребительские цены не изменились за период с 1 по 8 июня против роста на 0,1% в последнюю неделю мая. "Мы считаем это негативным сигналом, который указывает на слабость потребительского спроса. На наш взгляд, эта цифра расходится с ожиданиями ЦБ и потенциально должна играть в пользу более сильного понижения ключевой процентной ставки на заседании 19 июня", - пишут они.

"В то же время сильное понижение ключевой процентной ставки может снизить привлекательность локального долгового рынка для иностранных инвесторов, которые не показывают сильного "аппетита" к размещению облигаций: доля нерезидентов на локальном рынке ОФЗ оставалась на уровне 32% рынка в последние несколько месяцев, тогда как Минфин занял примерно 1,3 трлн руб. в 1П20, по нашим оценкам. В итоге хотя рынок рассчитывает на понижение ключевой ставки на 100 б. п. на заседании 19 июня, мы считаем, что понижение ставки на 75 б. п. выглядит более обоснованным и полагаем, что ЦБ будет выбирать между понижением на 50 б. п. или 75 б. п., а не между 75 б. п. или 100 б. п." - указывают в Альфа-банке.