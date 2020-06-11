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Главная / Мнения аналитиков / Рублю для возврата к отметке 68/$ необходимы спрос на риск и рост цен на нефть - Банк "Санкт-Петербург"
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11 июня 2020 года 12:55
Рублю для возврата к отметке 68/$ необходимы спрос на риск и рост цен на нефть - Банк "Санкт-Петербург"
Российские активы в первой половине четверга ощутимо снижались вслед за нефтью и пессимистичной динамикой на глобальных рынках, констатируют аналитики банка "Санкт-Петербург" - рубль терял к доллару более 1% и торговался вблизи 69 руб./$. "Для возврата рубля к отметке 68 руб./$ необходимы спрос на риск со стороны инвесторов и рост цен на нефть. На наш взгляд, более вероятна стабилизация курса вблизи 69-70 руб./$", - указывают специалисты банка в своем обзоре.
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11 июня 2020 года 19:49
Москва. 11 июня. Рынок акций РФ в четверг снизился вслед за откатом нефти и внешних фондовых площадок из-за бегства от риска на сигналах от Федрезерва США о продолжительном восстановлении экономики после пандемии COVID-19; лидерами отката выступили бумаги "Россетей" и "Роснефти" из-за отсечки на бирже дивидендов компаний за 2019 год. читать дальше
.11 июня 2020 года 19:40
Рубль заметно ускорил падение к доллару и евро перед длительными выходными на фоне обвалившейся нефти
Москва. 11 июня. Доллар и евро заметно усилили темпы роста на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль падает к бивалютной корзине перед длительными праздничными входными в России на фоне обвала на рынке нефти. читать дальше
.11 июня 2020 года 19:00
Москва. 11 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций умеренно снизились по итогам короткой недели на фоне падения спроса глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, выросли в цене за четыре дня благодаря возросшему интересу к "защитным" активам, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.11 июня 2020 года 18:49
Розничные инвесторы на рынке акций РФ сохраняют позитив и все еще не готовы фиксировать прибыль - "БКС Глобал Маркетс"
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 10 июня 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Как отмечают... читать дальше
.11 июня 2020 года 18:02
Цены на золото, после мартовской просадки, в апреле и мае стремились к повышению и обновили пики с 2012 г., поднявшись выше 1750 долл./унц. на фьючерсном и спот-рынке, отмечается в аналитическом материале эксперта ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Наш базовый сценарий предполагает, что... читать дальше
.11 июня 2020 года 17:34
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 Retail (MOEX: FIVE) Group на 12% - до $37 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "держать" для этих бумаг была сохранена. Как отмечается в обзоре, аналитики повысили свой прогноз по EBITDA и... читать дальше
.11 июня 2020 года 16:40
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "Покупать" для акций "МРСК Центра и Приволжья", отмечая потенциал роста в перспективе года - 38% от низкой базы, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Прибыль акционеров повысилась в 1К 2020 на 28%, до 4,4 млрд руб., несмотря на вызов со стороны теплой... читать дальше
.11 июня 2020 года 16:00
Мировые рынки в расстройстве после заседания FOMC, хотя оно принесло в целом "голубиный" результат и обещание продолжить расширение баланса ФРС в том же темпе, что и сейчас, говорится в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. Спекулятивная лихорадка прекратилась, и все... читать дальше
.11 июня 2020 года 15:42
Москва. 11 июня. Доллар и евро активно растут на "Московской бирже" в четверг днем, рубль заметно дешевеет к бивалютной корзине перед длительными праздничными входными в России и на фоне усилившей снижение нефти. читать дальше
.11 июня 2020 года 15:25
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "Покупать" для акций "МРСК Центра" и повышает целевую цену на фоне улучшения операционной рентабельности в сезонно сильном 1-м квартале и ожиданий повышения дивидендов, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Малых. "Прибыль акционеров... читать дальше
.11 июня 2020 года 14:50
(расширенная версия) Глава и крупнейший акционер "Норильского никеля" (MOEX: GMKN) Владимир Потанин предложил партнерам по акционерному соглашению "РусАлу" и Crispian отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году, так как произошедшая в конце мая авария в Норильске может оказать существенное... читать дальше
.11 июня 2020 года 14:12
Технически S&P500 выглядит уверенно, но отмеченные нами ранее признаки перекупленности все же спровоцировали коррекцию, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Алена Сабитова. "Индекс остается выше значимого уровня сопротивления - 200-дневной средней в районе 3000 пунктов с... читать дальше
.11 июня 2020 года 13:33
Аналитики Альфа-банка считают, что понижение ставки ЦБ РФ на 75 б. п. выглядит более обоснованным, и полагают, что ЦБ 19 июня будет выбирать между понижением на 50 б. п. или 75 б. п., а не между 75 б. п. или 100 б. п., сообщается в обзоре. Специалисты банка отмечают, что по сообщению Росстата,... читать дальше
.11 июня 2020 года 12:26
Рубль может завершить неделю, оставшись выше 69 в паре с долларом и 78 в паре с евро - "Нордеа банк"
Риски по рублю в четверг смещены в сторону ослабления, говорится в обзоре "Нордеа банка". Поводом для коррекции на финансовых рынках могли стать комментарии Д. Пауэлла о том, что восстановление американской экономики, по мнению ФРС, будет проходить довольно медленно. Не добавляет оптимизма рублю и... читать дальше
.11 июня 2020 года 12:03
Рынок акций РФ упал ниже 2750п по индексу МосБиржи на внешнем негативе, лидируют Россети, Роснефть и Норникель
Москва. 11 июня. Рынок акций РФ утром в четверг ускорил снижение на фоне общемировой нисходящей коррекции на итогах заседания Федрезерва США и опасений второй волны заболеваний коронавирусом в Штатах; индекс МосБиржи откатился ниже отметки 2750 пунктов, при этом лидерами отката выступают бумаги "Россетей" и "Роснефти" из-за отсечки на бирже дивидендов компаний за 2019 год, а также акции "Норникеля" и "РусАла" на дивидендных новостях. читать дальше
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