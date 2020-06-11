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11 июня 2020 года 12:03

Рынок акций РФ упал ниже 2750п по индексу МосБиржи на внешнем негативе, лидируют Россети, Роснефть и Норникель

Москва. 11 июня. Рынок акций РФ утром в четверг ускорил снижение на фоне общемировой нисходящей коррекции на итогах заседания Федрезерва США и опасений второй волны заболеваний коронавирусом в Штатах; индекс МосБиржи откатился ниже отметки 2750 пунктов, при этом лидерами отката выступают бумаги "Россетей" и "Роснефти" из-за отсечки на бирже дивидендов компаний за 2019 год, а также акции "Норникеля" и "РусАла" на дивидендных новостях.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2742,69 пункта (-1,5%), индекс РТС - 1251,13 пункта (-2,1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,9%.

Доллар вырос до 69,04 рубля (+0,54 рубля).

Подешевели акции "Россетей" (-5%, до 1,4855 рубля; -8% "префы", до 2,196 рубля), "Роснефти" (-5%, до 380,25 рубля). Дивиденды "Россетей" на обыкновенные акции составят 0,0885 рубля на бумагу, на "префы" - 0,1893 рубля; дивиденды "Роснефти" за II полугодие 2019 года составят 18,7 рубля на акцию.

Упали акции "Норникеля" (-3,9%), "РусАла" (-3,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-2,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-2,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,9%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-1,8%).

Глава и крупнейший акционер ГМК Владимир Потанин предложил партнерам по акционерному соглашению "РусАлу" и Crispian отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году, так как произошедшая в конце мая авария в Норильске может оказать существенное влияние на финансовые показатели компании, о чем сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с инициативой Потанина.

По данным источника, "Интеррос" направил письмо "РусАлу" и Crispian, в котором отметил, что "Норникель" бросил все силы на ликвидацию последствий инцидента, а также на восстановление экологического и репутационного ущерба. В связи с этим Потанин предложил акционерам воздержаться от дальнейшей выплаты дивидендов в течение 2020 года, а итоговые дивиденды за 2020 год ограничить минимальным уровнем в $1 млрд.

Выросли GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (+7,4%, до 2349,5 рубля), акции Polymetal (MOEX: POLY) (+1,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%).

Расписки X5 Retail перешли к росту на новостях о возможном изменении дивидендной политики. Компания видит возможность роста выплат по итогам 2020 года до 50% по сравнению с суммарными дивидендами за 2019 год и потенциал ежегодного повышения выплат в абсолютном выражении в дальнейшем.

К негативным для рынка акций РФ новостям можно отнести сообщения из США, где республиканцы в Палате представителей Конгресса США опубликовали в среду доклад по стратегии национальной безопасности, в котором, в частности, предлагается ввести "самые жесткие из когда-либо предлагавшихся" санкции в отношении России, Ирана и Коммунистической партии Китая.

В том, что касается России, в стратегии содержится "предложение ввести вторичные санкции в отношении российских нефтегазовых проектов, в отношении российского суверенного долга, пророссийски настроенных структур в других странах, а также определение России как страны - спонсора терроризма". Все предложенные в докладе меры носят рекомендательный характер и не считаются законопроектом, внесенным на рассмотрение Конгресса.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, на рынках акций наблюдается нисходящая коррекция, поскольку от ФРС инвесторы не дождались ничего нового, а "такие" комментарии были уже заложены в рыночных ценах. "Мягкая риторика уже предполагалась, поэтому ясно, что она не "перевесит" осторожность перед длинными выходными, которая будет способствовать фиксации своих позиций. Индекс МосБиржи может завершить неделю в диапазоне 2730-2740 пунктов", - считает эксперт.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, планы ФРС по сохранению стимулирующей политики - это безусловный позитив размытия ценности денег против активов. Однако экономический прогноз глубокого падения также означает более длительный период восстановления корпоративных прибылей. Также повысились опасения того, что в американской экономике может усилиться риск дефляции, что, собственно, и произошло в весенние месяцы.

Для российского инвестора главными сигналами в четверг являются активное падение котировок нефти и промышленных металлов, а также разворот вверх в индексе доллара. Соответственно, под давлением оказались бумаги нефтегазового сектора и металлургии. Доллар на этом фоне отскочил вверх в коридор 69-69,5 руб./$1.

По словам главного аналитика "Алор брокер" Алексея Антонова, ФРС дала понять, что текущие ставки останутся неизменными скорее всего до конца года, а выкуп госбумаг будет проходить в объемах, не меньше нынешних. ФРС также выразил готовность к предоставлению ликвидности в больших объемах через сделки РЕПО.

Однако позитивная риторика регулятора вызвала на рынках фиксацию прибыли инвесторами. Учитывая, что последние дни российский рынок акций и так выглядел хуже западных, а также выходной в России 12 июня, можно ожидать в четверг ощутимой просадки индексов. Индекс МосБиржи на неделе в очередной раз не смог закрепиться выше сопротивления 2810 пунктов, поэтому и технические сигналы говорят в пользу распродаж. Не исключено, что рублевый индикатор рынка протестирует на прочность нижнюю границу боковика 2700 пунктов.

Однако пока речь идет лишь о коррекции западных рынков после уверенного подъема, панических настроений не наблюдается. Поэтому и нефть не должна сильно подешеветь. По крайней мере, ниже $39 за баррель Brent не ожидается, считает Антонов.

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, поводом к усилению продаж могли стать сообщения о резком увеличении числа заболевших COVID-19 в отдельных штатах США (более 2 тыс. новых случаев за сутки было зарегистрировано в Техасе, 1 тыс. 371 случай - в штате Флорида). Комментарий ФРС США дал основания ожидать длительного периода низких процентных ставок, регулятор подтвердил обсуждение таргетирования кривой процентных ставок в качестве одной из возможных мер монетарной политики, которая может быть применена в перспективе.

Прогнозы ФРС не вызвали оптимистичной реакции рынков, поскольку они не только обещают поддержку ликвидности, но и демонстрируют признание серьезности проблем в реальной экономике (эффективность решения которых монетарными методами является темой для дискуссий среди экономистов). Прогноз ФРС предполагает, что на полное восстановление экономической активности понадобится три года, отмечает аналитик.

В США индексы в среду показали смешанную динамику после завершения заседания Федрезерва: индикаторы Dow Jones и S&P 500 снизились по итогам второй сессии подряд, в то время как Nasdaq (+0,7%) впервые завершил торги выше 10 000 пунктов.

Федеральная резервная система сохранила процентную ставку в диапазоне 0-0,25% годовых и сообщила, что не ожидает ее повышения до конца 2022 года. Помимо этого, ФРС впервые с декабря прошлого года опубликовала прогноз для экономики США. Регулятор ожидает падения ВВП страны на 6,5% в текущем году. Согласно обновленному прогнозу, экономика США вырастет на 5% в 2021 году и на 3,5% в 2022 году.

Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что падение ВВП США во втором квартале 2020 года, вероятно, окажется рекордным. Он отметил "исключительную неопределенность" в отношении масштаба экономического спада в США, добавив, что темпы падения ВВП будут зависеть от дальнейшего распространения коронавируса. По словам Пауэлла, пандемия коронавируса несет в себе огромные трудности и крайнюю неопределенность в отношении будущего.

Тем временем министерство финансов страны сообщило, что дефицит госбюджета США в мае составил $398,821 млрд, что на 92% больше показателя за тот же месяц прошлого года ($207,768 млрд). За восемь месяцев 2020 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США увеличилось в 2,5 раза - до рекордных $1 трлн 880,3 млрд.

В Азии в четверг индексы снизились (японский Nikkei 225 упал на 2,8%, китайский Shanghai Composite просел на 0,8%, гонконгский Hang Seng потерял 2,3%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 снижаются на 2,4-2,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 1,6%).

На рынках также возросли опасения второй волны эпидемии коронавируса в Штатах. В среду стало известно о росте заболеваемости COVID-19 в США: в Техасе за одни сутки было выявлено 2 тыс. 504 новых случая коронавируса, что является максимумом с начала пандемии. Общее число выявленных случаев заболеваемости COVID-19 в Штатах достигло 2 млн, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Нефть в четверг также дешевеет на фоне нового витка опасений насчет избытка предложения при слабом спросе; цена Brent находится почти на $0,7 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в среду. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $40,21 за баррель (-3,6% и +1,3% накануне), июльская цена WTI - $37,99 за баррель (-4,1% и +1,7% в среду).

Еженедельный доклад министерства энергетики США, обнародованный в среду, показал рост запасов нефти в стране до очередного рекорда. При этом по прогнозам ФРС, восстановление американской экономики не будет быстрым.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 5,72 млн баррелей при прогнозах снижения на 1,85-3,2 млн баррелей, также увеличились резервы бензина при ожидавшемся сокращении.

Количество свободных мощностей в нефтедобывающем секторе как в США, так и в других странах мира является слишком значительным, пишет Dow Jones.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции Мособлбанка (MOEX: MOBB) (-10,6%), ПАО "ОР" (MOEX: OBUV) (-5,4%), ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (-4,8%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-4,5%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (-4,4%), "ЮТэйр" (MOEX: UTAR) (-4%).

Подорожали бумаги ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (+7,4%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+4%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+1,8%), "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+1,6%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+1,6%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+1,6%).

Совет директоров ПАО "Глобалтрак менеджмент" на заочном заседании в четверг даст рекомендацию по дивидендам по итогам деятельности компании в 2019 году.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 27,047 млрд рублей (из них 5,416 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 3,622 млрд рублей - на "Норникель").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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