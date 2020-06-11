Ближайшие перспективы рубля будут, вероятно, определяться комбинацией внешних и внутренних факторов - РФПИ

Ближайшие перспективы рубля будут, вероятно, определяться комбинацией внешних и внутренних факторов, сообщается в комментарии РФПИ.

"Рубль после открытия в четверг опустился до отметки 69 за доллар и далее. На локальном рынке последние пару дней ощущается спрос на валюту, который в сегодняшних условиях обеспечивает рублю умеренное снижение. Ближайшие перспективы будут, вероятно, по-прежнему определяться комбинацией внешних и внутренних факторов. В последнем случае краткосрочных рисков для рубля пока немного, но баланс факторов, полагаем, по-прежнему смещен в сторону дальнейшего сдержанного ослабления, особенно перед длинными выходными", - пишет главный экономист Дмитрий Полевой.