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Главная / Мнения аналитиков / Прогноз курса на следующую неделю: 68,5-69,5 рубля за доллар и 78-79,5 рубля за евро - Уральский банк реконструкции и развития
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11 июня 2020 года 11:16
Прогноз курса на следующую неделю: 68,5-69,5 рубля за доллар и 78-79,5 рубля за евро - Уральский банк реконструкции и развития
Прогнозируемый курс на следующую неделю составляет 68,5-69,5 рубля за доллар и 78-79,5 рубля за евро, говорится в комментарии Уральского банка реконструкции и развития. "Как показала прошедшая неделя, основной движущей силой для курса рубля продолжают оставаться цены на нефть. Так, снизившиеся накануне котировки на нефть марки Brent тут же несколько ослабили рубль, но при этом курс рубля к другим валютам сохранился в прогнозируемых ранее диапазонах", - отмечает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов. "На следующей неделе мы будем наблюдать последствия решений ФРС США. Так, накануне регулятор дал понять, что планирует продолжать мягкую денежную политику и повышение ключевой ставки не планируется до конца 2022 года. Также на курс рубля на следующей неделе повлияет очередное заседание Центробанка РФ 19 июня, на котором будет принято решение об уровне ключевой ставки. Текущая риторика регулятора, в том числе и низкий уровень инфляции, на который указывает ЦБ, говорит о том, что Центробанк готов сделать "решительный шаг" к снижению ключевой ставки. То есть ставка может быть снижена на 0,5%. Прогнозируемый курс на следующую неделю: 68,5-69,5 рубля за доллар, 78-79,5 рубля за евро", - указывает В. Зотов.
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11 июня 2020 года 19:49
Москва. 11 июня. Рынок акций РФ в четверг снизился вслед за откатом нефти и внешних фондовых площадок из-за бегства от риска на сигналах от Федрезерва США о продолжительном восстановлении экономики после пандемии COVID-19; лидерами отката выступили бумаги "Россетей" и "Роснефти" из-за отсечки на бирже дивидендов компаний за 2019 год. читать дальше
.11 июня 2020 года 19:40
Рубль заметно ускорил падение к доллару и евро перед длительными выходными на фоне обвалившейся нефти
Москва. 11 июня. Доллар и евро заметно усилили темпы роста на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль падает к бивалютной корзине перед длительными праздничными входными в России на фоне обвала на рынке нефти. читать дальше
.11 июня 2020 года 19:00
Москва. 11 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций умеренно снизились по итогам короткой недели на фоне падения спроса глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, выросли в цене за четыре дня благодаря возросшему интересу к "защитным" активам, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.11 июня 2020 года 18:49
Розничные инвесторы на рынке акций РФ сохраняют позитив и все еще не готовы фиксировать прибыль - "БКС Глобал Маркетс"
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 10 июня 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Как отмечают... читать дальше
.11 июня 2020 года 18:02
Цены на золото, после мартовской просадки, в апреле и мае стремились к повышению и обновили пики с 2012 г., поднявшись выше 1750 долл./унц. на фьючерсном и спот-рынке, отмечается в аналитическом материале эксперта ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Наш базовый сценарий предполагает, что... читать дальше
.11 июня 2020 года 17:34
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 Retail (MOEX: FIVE) Group на 12% - до $37 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "держать" для этих бумаг была сохранена. Как отмечается в обзоре, аналитики повысили свой прогноз по EBITDA и... читать дальше
.11 июня 2020 года 16:40
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "Покупать" для акций "МРСК Центра и Приволжья", отмечая потенциал роста в перспективе года - 38% от низкой базы, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Прибыль акционеров повысилась в 1К 2020 на 28%, до 4,4 млрд руб., несмотря на вызов со стороны теплой... читать дальше
.11 июня 2020 года 16:00
Мировые рынки в расстройстве после заседания FOMC, хотя оно принесло в целом "голубиный" результат и обещание продолжить расширение баланса ФРС в том же темпе, что и сейчас, говорится в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. Спекулятивная лихорадка прекратилась, и все... читать дальше
.11 июня 2020 года 15:42
Москва. 11 июня. Доллар и евро активно растут на "Московской бирже" в четверг днем, рубль заметно дешевеет к бивалютной корзине перед длительными праздничными входными в России и на фоне усилившей снижение нефти. читать дальше
.11 июня 2020 года 15:25
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "Покупать" для акций "МРСК Центра" и повышает целевую цену на фоне улучшения операционной рентабельности в сезонно сильном 1-м квартале и ожиданий повышения дивидендов, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Малых. "Прибыль акционеров... читать дальше
.11 июня 2020 года 14:50
(расширенная версия) Глава и крупнейший акционер "Норильского никеля" (MOEX: GMKN) Владимир Потанин предложил партнерам по акционерному соглашению "РусАлу" и Crispian отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году, так как произошедшая в конце мая авария в Норильске может оказать существенное... читать дальше
.11 июня 2020 года 14:12
Технически S&P500 выглядит уверенно, но отмеченные нами ранее признаки перекупленности все же спровоцировали коррекцию, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Алена Сабитова. "Индекс остается выше значимого уровня сопротивления - 200-дневной средней в районе 3000 пунктов с... читать дальше
.11 июня 2020 года 13:33
Аналитики Альфа-банка считают, что понижение ставки ЦБ РФ на 75 б. п. выглядит более обоснованным, и полагают, что ЦБ 19 июня будет выбирать между понижением на 50 б. п. или 75 б. п., а не между 75 б. п. или 100 б. п., сообщается в обзоре. Специалисты банка отмечают, что по сообщению Росстата,... читать дальше
.11 июня 2020 года 12:55
Рублю для возврата к отметке 68/$ необходимы спрос на риск и рост цен на нефть - Банк "Санкт-Петербург"
Российские активы в первой половине четверга ощутимо снижались вслед за нефтью и пессимистичной динамикой на глобальных рынках, констатируют аналитики банка "Санкт-Петербург" - рубль терял к доллару более 1% и торговался вблизи 69 руб./$. "Для возврата рубля к отметке 68 руб./$ необходимы спрос на... читать дальше
.11 июня 2020 года 12:26
Рубль может завершить неделю, оставшись выше 69 в паре с долларом и 78 в паре с евро - "Нордеа банк"
Риски по рублю в четверг смещены в сторону ослабления, говорится в обзоре "Нордеа банка". Поводом для коррекции на финансовых рынках могли стать комментарии Д. Пауэлла о том, что восстановление американской экономики, по мнению ФРС, будет проходить довольно медленно. Не добавляет оптимизма рублю и... читать дальше
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