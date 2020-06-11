Прогноз курса на следующую неделю: 68,5-69,5 рубля за доллар и 78-79,5 рубля за евро - Уральский банк реконструкции и развития

Прогнозируемый курс на следующую неделю составляет 68,5-69,5 рубля за доллар и 78-79,5 рубля за евро, говорится в комментарии Уральского банка реконструкции и развития.

"Как показала прошедшая неделя, основной движущей силой для курса рубля продолжают оставаться цены на нефть. Так, снизившиеся накануне котировки на нефть марки Brent тут же несколько ослабили рубль, но при этом курс рубля к другим валютам сохранился в прогнозируемых ранее диапазонах", - отмечает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов.

"На следующей неделе мы будем наблюдать последствия решений ФРС США. Так, накануне регулятор дал понять, что планирует продолжать мягкую денежную политику и повышение ключевой ставки не планируется до конца 2022 года. Также на курс рубля на следующей неделе повлияет очередное заседание Центробанка РФ 19 июня, на котором будет принято решение об уровне ключевой ставки. Текущая риторика регулятора, в том числе и низкий уровень инфляции, на который указывает ЦБ, говорит о том, что Центробанк готов сделать "решительный шаг" к снижению ключевой ставки. То есть ставка может быть снижена на 0,5%. Прогнозируемый курс на следующую неделю: 68,5-69,5 рубля за доллар, 78-79,5 рубля за евро", - указывает В. Зотов.