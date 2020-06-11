Рубль в четверг окажется под давлением внешних факторов - Промсвязьбанк

Основным фактором, способствующим продажам в национальной валюте, по мнению главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, станет провал на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent теряет более 3,5%, отступив в район 40,3 доллара за баррель. Также, говорится в комментарии банка, давление на рубль окажет ситуация в валютах развивающихся стран, которые в большинстве своем в четверг утром демонстрируют негативную динамику.

"В сложившихся обстоятельствах ожидаем существенного ослабления рубля утром, что позволит паре доллар/рубль сделать шаг в район 69 рублей. При этом сохранение негативных тенденций на внешних площадках и попытки ухода ближайшего фьючерса на Brent ниже 40 долларов приведут к тому, что в ходе сессии американская валюта сделает еще один шаг к верхней границе диапазона 67,5-70 рублей. Также снижению рубля будет способствовать предстоящие длинные выходные, в преддверии которых инвесторы могут сократить позиции в рубле для снижения рисков по портфелям. Отметим, что выход вверх из данного коридора может оказаться техническим стимулом к росту покупок в долларе - инвесторы будут закрывать по "стопам" короткие позиции в американской валюте, что стимулирует ее дальнейший рост", - указывает специалист Промсвязьбанка.