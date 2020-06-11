Индекс Мосбиржи в четверг может уйти зону 2700-2750 пунктов - Промсвязьбанк

Ввиду заметного ухудшения внешнего фона, а также предстоящих "длинных" выходных аналитики Промсвязьбанка ждут в четверг развития волны фиксации прибыли на российском фондовом рынке, начало которой наблюдалось в ходе торговой сессии среды, говорится в комментарии банка.

"Дополнительным техническим негативным фактором может стать "отсечка" в акциях "Роснефти", которые начнут торговаться без учета дивидендов за 2019 г. (18,07 руб.). В результате индекс Мосбиржи может начать торги четверга ощутимым понижением и откатиться в зону 2700-2750 пунктов", - отмечает специалист Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.