Открытие торгов четверга по индексу Мосбиржи пройдет с понижением в пределах 0,9-1,6% - ИК "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи в четверг утром отыграет ухудшение внешнего фона, а позднее может временно стабилизироваться в районе 2730-2750 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,9-1,6%, в диапазоне 2740-2760 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2730, 2720 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2770, 2780 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет резкое утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он может временно стабилизироваться в районе 2730-2750 пунктов", - указывает старший риск-менеджер ИК Виталий Манжос.

Участники российских торгов во второй половине четверга будут ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер начала торгов в США. Косвенное влияние на локальный рынок акций способна оказать публикация еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15:30 мск), отмечает В. Манжос.