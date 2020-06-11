Утренние прогнозы: выход в "минус"

В четверг аналитики прогнозируют отрицательное начало фондовых торгов в России в связи с ухудшением внешнего фона. Инвесторы будут также фиксировать прибыль перед длинными выходными.

Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Ввиду заметного ухудшения внешнего фона, а также предстоящих "длинных" выходных ждем в четверг развития волны фиксации прибыли на российском фондовом рынке, начало которой наблюдалось в ходе торговой сессии среды. Дополнительным техническим негативным фактором может стать "отсечка" в акциях "Роснефти", которые начнут торговаться без учета дивидендов за 2019 г. (18,07 руб.). В результате индекс Мосбиржи может начать торги четверга ощутимым понижением и откатиться в зону 2700-2750 пунктов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Учитывая, что последние дни российский рынок акций и так выглядел хуже западных, а также выходной в России в пятницу, ждем в четверг сильного снижения отечественных акций. Индекс Мосбиржи в среду в очередной раз не смог закрепиться выше сопротивления 2810 пунктов, поэтому и технические сигналы говорят в пользу сильных распродаж. Не исключено, что рублевый индикатор рынка протестирует на прочность нижнюю границу боковика в 2700 пунктов".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,9-1,6%, в диапазоне 2740-2760 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2730, 2720 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2770, 2780 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет резкое утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он может временно стабилизироваться в районе 2730-2750 пунктов".

p>ИК "Велес Капитал" (Юрий Кравченко): "Утром четверга российские фондовые индексы выйдут в "минус", следуя за ухудшением мировых настроений после заседания ФРС США. Регулятор, с одной стороны, пообещал и дальше делать все возможное для поддержки американской экономики, а с другой, спровоцировал пессимистичные ожидания. Последнее оказалось на руку желающим зафиксировать прибыль после недавнего ралли. На российском рынке коррекция в четверг может усугубиться и близостью длительных выходных. Ориентир по индексу Мосбиржи на день - 2730-2800 пунктов".