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11 июня 2020 года 09:39

Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 11 июня. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг могут умеренно снизиться под давлением наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы в среду не продемонстрировали единой динамики после завершения двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Индикаторы Dow Jones и S&P 500 снизились по итогам второй сессии подряд, в то время как Nasdaq впервые завершил торги на уровне выше 10 000 пунктов. Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC). FOMC не ожидает повышения базовой ставки до конца 2022 года.

Помимо этого, ФРС впервые с декабря прошлого года опубликовала прогноз для экономики США. Регулятор ожидает падения ВВП страны на 6,5% в текущем году. Согласно обновленному прогнозу, экономика США вырастет на 5% в 2021 году и на 3,5% в 2022 году. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что падение ВВП США во втором квартале 2020 года, вероятно, окажется рекордным. Он отметил "исключительную неопределенность" в отношении масштаба экономического спада в США, добавив, что темпы падения ВВП будут зависеть от дальнейшего распространения коронавируса.

Тем временем Минфин страны сообщил, что дефицит госбюджета США в мае составил $398,821 млрд, что на 92% больше показателя за тот же месяц прошлого года ($207,768 млрд). За восемь месяцев 2020 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США увеличилось в 2,5 раза - до рекордных $1,88 трлн.

Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах в четверг вслед за индексами США после итогов заседания Федеральной резервной системы и выступления главы американского ЦБ Джерома Пауэлла. Японский индекс Nikkei 225 упал на 2,75%. Китайский индекс Shanghai Composite опускается на 0,6%, тогда как гонконгский Hang Seng теряет 1,4%. Южнокорейский индекс Kospi опускается на 1,6%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 падает на 2,8%.

В свою очередь цены на нефть снижаются в четверг на фоне нового витка опасений насчет избытка предложения при слабом спросе. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в четверг составила $40,36 за баррель, что на 3,28% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 1,3%. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени опустились в цене на 3,9% - до $38,05 за баррель. К закрытию рынка в среду цена этих контрактов увеличилась на 1,7%.

Еженедельный доклад министерства энергетики США, обнародованный в среду, показал рост запасов нефти в стране до очередного рекорда. При этом, по прогнозам ФРС, восстановление американской экономики не будет быстрым. Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 5 июня, увеличились на 5,72 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали, что статистика покажет снижение запасов на 3,2 млн баррелей. Запасы бензина в Штатах на прошлой выросли на 866 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,568 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась немного выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 15,01 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,093 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 10 июня снизился всего на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 111,12 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,02%, опустившись до 693,2 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Фольксваген Банк-001Р-03" (+0,72%), "Лента БО-001Р-03" (+0,54%) и "РЖД-001P-17R" (+0,49%), а в лидерах снижения - облигации "ФСК ЕЭС-13" (-1,46%), "Транснефть-001P-08" (-0,4%) и "АФК Система-1Р-12" (-0,35%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) завершила размещение 10-летних облигаций серии 002P-10 объемом 15 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 4 июня. По итогам закрытия книги ставка 1-го купона была установлена в размере 5,8% годовых, к ней приравнены ставки 2-20-го купонов.

ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) завершило размещение облигаций серии БО-П07 объемом 3 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 29 мая. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 6,7% годовых и зафиксирована на весь срок обращения.

Сбербанк (MOEX: SBER) России завершил размещение 4-летних бондов серии 001Р-SBER16 объемом 20 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел с 10:00 МСК 2 июня до 15:00 МСК 4 июня. По итогам закрытия книги заявок объем размещения был увеличен с "не менее 10 млрд рублей" до 20 млрд рублей, а ставка купона была установлена в размере 5,65% годовых. Номинальный объем выпуска составляет 40 млрд рублей. С выпуском серии 001Р-SBER15 аналогичного срока обращения Сбербанк выходил в январе текущего года. Тогда он разместил бумаги на 35 млрд рублей при номинальном объеме выпуска 50 млрд рублей. Ставка купона на весь период обращения зафиксирована на уровне 6,3% годовых.

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) завершило размещение 15-летних бондов с офертой через 7 лет серии 001P-18 объемом 5 млрд рублей и с офертой через 8 лет серии 001P-19 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуски проходил 5 июня. Ставка 1-го купона бондов серии 001P-18 установлена на уровне 7,84% годовых и серии 001P-19 - на уровне - 7,97%. В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок совсем недавно. 27 мая прошел сбор заявок инвесторов на выпуск 15-летних бондов с офертой через 6 лет серии 001P-17 объемом 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,44% годовых.

ООО "РЕСО-Лизинг" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии Б-П-03 объемом 5 млрд рублей на уровне 7,5% годовых. Ставке соответствует доходность к 2-летней оферте в размере 7,64% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 9 июня. Техразмещение запланировано на 11 июня.

АО "Открытие холдинг" допустило техдефолт по облигациям серии БО-П01, не исполнив в срок обязательства по выплате купонного дохода за 2-й купонный период в размере 11 млрд 553,150 млн рублей. Причиной неисполнения обязательств стало "отсутствие денежных средств в необходимом объеме". 2-й купонный период состоит из двух расчетных периодов: первый расчетный период 2-го купона начался 13 сентября 2017 года и закончился 13 декабря 2017 года; второй расчетный период 2-го купона начался 13 декабря 2017 года и закончился 10 июня 2020 года. Процентная ставка в первом расчетном периоде - 11,50% годовых, процентная ставка во втором расчетном периоде - 12,09% годовых. Выпуск номинальным объемом 35 млрд рублей был размещен в июне 2017 года по ставке 11,5% годовых. Заем неоднократно реструктуризировался. 16 июня по выпуску предстоит исполнение оферты. Ставку последующих квартальных купонов до погашения компания установила на уровне 0,01% годовых. Дата погашения выпуска - май 2032 года.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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