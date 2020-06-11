Нефть дешевеет на фоне роста запасов в США до рекорда

Американские фондовые индексы в среду не продемонстрировали единой динамики. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах в четверг. Цены на нефть снижаются в четверг.

Американские фондовые индексы в среду не продемонстрировали единой динамики после завершения двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Индикаторы Dow Jones и S&P 500 снизились по итогам второй сессии подряд, в то время как Nasdaq впервые завершил торги на уровне выше 10 000 пунктов.

Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC). FOMC не ожидает повышения базовой ставки до конца 2022 года.

Помимо этого, ФРС впервые с декабря прошлого года опубликовала прогноз для экономики США. Регулятор ожидает падения ВВП страны на 6,5% в текущем году. Согласно обновленному прогнозу, экономика США вырастет на 5% в 2021 году и на 3,5% в 2022 году.

Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что падение ВВП США во втором квартале 2020 года, вероятно, окажется рекордным. Он отметил "исключительную неопределенность" в отношении масштаба экономического спада в США, добавив, что темпы падения ВВП будут зависеть от дальнейшего распространения коронавируса.

Тем временем министерство финансов страны сообщило, что дефицит госбюджета США в мае составил $398,821 млрд, что на 92% больше показателя за тот же месяц прошлого года ($207,768 млрд). За восемь месяцев 2020 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США увеличилось в 2,5 раза - до рекордных $1 трлн 880,3 млрд.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в мае выросли на 0,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - минимальными темпами с сентября 2015 года, после подъема на 0,3% в апреле, свидетельствуют данные министерства труда страны. Цены снизились на 0,1% по сравнению с апрелем, когда они упали на 0,8%.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали, что потребительские цены в США в мае увеличатся на 0,3% в годовом выражении и не изменятся относительно предыдущего месяца.

Бумаги Tesla Inc. (SPB: TSLA) подорожали почти на 9% и впервые превысили отметку в $1 тыс. за штуку. Глава компании Илон Маск в письме сотрудникам указал на необходимость массового производства электрогрузовиков Semi, пишет MarketWatch. О планах Маска стало известно на фоне роста интереса инвесторов к производителю электрогрузовиков Nikola Corp., торги акциями которого стартовали на прошлой неделе. Капитализация Nikola взлетела в начале недели и во вторник превышала стоимость некоторых традиционных автопроизводителей, включая Ford Motor Corp. Однако в среду акции Nikola подешевели на 18,5%.

В лидерах падения среди компонентов индекса Dow Jones оказался Boeing Co. (SPB: BA), котировки которого упали на 6,2%. По информации Bloomberg, Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США может уже в июне провести тестовые полеты для повторной сертификации самолета 737 MAX, полеты которого были запрещены в марте 2019 года после двух авиакатастроф.

Акции Delta Air Lines (SPB: DAL) Inc. подешевели на 7,4%. Авиакомпания ожидает, что выручка во втором квартале будет на 90% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне снижения перевозочных мощностей на 85% из-за пандемии. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозируют снижение выручки на 87,9% - до $1,52 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 282,31 пункта (1,04%) - до 26 989,99 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 17,04 пункта (0,53%) и составил 3 190,12 пункта.

Nasdaq Composite повысился на 66,59 пункта (0,67%) - до 10 020,35 пункта.

Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются на торгах в четверг вслед за индексами США после итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и выступления главы американского ЦБ Джерома Пауэлла.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 9-10 июня.

Решение FOMC совпало с прогнозами экономистов и участников рынка. Оно было принято всеми десятью членами комитета единогласно.

FOMC не ожидает повышения базовой ставки до конца 2022 года.

По словам Пауэлла, пандемия коронавируса несет в себе огромные трудности и крайнюю неопределенность в отношении будущего.

Падение ВВП США во втором квартале 2020 года, вероятно, окажется рекордным, заявил он, отметив "исключительную неопределенность" в отношении масштаба экономического спада в США. Темпы падения американской экономики будут зависеть от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация, добавил Пауэлл.

По словам старшего рыночного аналитика OANDA в АТР Джеффри Холли, которого цитирует MarketWatch, "нет ничего удивительного в том, что мировым рынкам акций нужно сделать передышку" после активного роста в последние недели и итогов заседания ФРС, которые не принесли сюрпризов.

Японский индекс Nikkei 225 опускается на 2,4%.

Цена бумаг инвестиционно-технологической компании SoftBank Group Corp. снижается на 2,2%. Акции автопроизводителей Nissan Motor Co. и Mitsubishi Motors Corp. дешевеют на 7,8% и 6,5% соответственно.

Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,6%, тогда как гонконгский Hang Seng теряет 1,4%.

Акции NetEase Inc. (SPB: NTES) подскочили на 8,1% на торгах в Гонконге. Китайский разработчик онлайн-игр завершил один из крупнейших в текущем году листинг акций в Азии. Бумаги конкурента Tencent Holdings открыли торги на уровне 133,00 гонконгского доллара ($17,16) по сравнению с ценой размещения на уровне 123,00 гонконгского доллара.

Рыночная стоимость Tencent Holdings растет на 0,8%, телекоммуникационной компании China Mobile (SPB: CHL) - снижается на 1,2%.

Южнокорейский индекс Kospi опускается на 1,6%.

Стоимость акций одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. уменьшилась на 3,25%. Акции производителя потребительской электроники LG Electronics потеряли в цене 2,4%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 падает на 2,8%.

Рыночная стоимость BHP Group снижается на 1,5%, Rio Tinto - на 1,2%.

Цены на нефть снижаются в четверг на фоне нового витка опасений насчет избытка предложения при слабом спросе.

Еженедельный доклад министерства энергетики США, обнародованный в среду, показал рост запасов нефти в стране до очередного рекорда. При этом по прогнозам Федеральной резервной системы (ФРС), восстановление американской экономики не будет быстрым.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 МСК в четверг составляет $40,51 за баррель, что на $1,22 (2,92%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,55 (1,3%).

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на $1,37 (2,43%) - до $38,23 за баррель. К закрытию рынка в среду цена этих контрактов увеличилась на $0,66 (1,7%).

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 5 июня, увеличились на 5,72 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали, что статистика покажет снижение запасов на 3,2 млн баррелей.

Запасы бензина в Штатах на прошлой выросли на 866 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,568 млн баррелей.

"В связи с повышением цен на нефть за последнее время возрос риск того, что добыча в США, несколько снизившаяся, начнет восстанавливаться быстрее, чем ожидалось", - отмечают аналитики CBA.

"Увеличение предложения в Штатах, вероятно, сведет на нет все недавнее повышение цен", - отмечают эксперты. Количество свободных мощностей в нефтедобывающем секторе, как в США, так и в других странах мира, является слишком значительным, пишет Dow Jones.

Федрезерв в среду предупредил, что пандемия коронавируса несет в себе огромные трудности и крайнюю неопределенность. В этих условиях ФРС намерена сохранять базовую процентную ставку на текущем уровне (0-0,25%) до конца 2022 года.

Падение ВВП США во втором квартале 2020 года, вероятно, окажется рекордным, заявил глава ФРС Джером Пауэлл по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания.