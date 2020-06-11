Индекс Мосбиржи в четверг уйдет к 2700 пунктам - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи в четверг уйдет к нижней границе боковика в 2700 пунктов, говорится в комментарии "Алор Брокер".

Позитивная риторика ФРС США вызвала в четверг с утра сильную фиксацию прибыли, констатирует аналитик компании Алексей Антонов: американские фьючерсы падают примерно на полтора процента, около 3% теряет нефть, вновь подбираясь сверху вниз к отметке 40, в "минусе" находятся все промышленные и драгоценные металлы.

"Учитывая, что последние дни российский рынок акций и так выглядел хуже западных, а также выходной в России в пятницу, ждем в четверг сильного снижения отечественных акций. Индекс Мосбиржи в среду в очередной раз не смог закрепиться выше сопротивления 2810 пунктов, поэтому и технические сигналы говорят в пользу сильных распродаж. Не исключено, что рублевый индикатор рынка протестирует на прочность нижнюю границу боковика в 2700 пунктов", - указывает А. Антонов.