Фондовым игрокам остается лишь следить за выходом индекса Мосбиржи из боковика - ГК "ФИНАМ"

Аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов отмечает, что на российском рынке акций в течение длительного периода времени наблюдается "нудный" боковик. Индекс Мосбиржи в последние несколько дней консолидируется в рамках диапазона 2760-2830 пунктов, и игрокам остается лишь следить за выходом рублевого индикатора из данного боковика, где пробой его верхней границы откроет дорогу к уровню 2900 пунктов, а преодоление нижней создаст предпосылки для снижения к отметкам 2700-2720 пунктов, указывает специалист компании.