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11 июня 2020 года 09:00

Ренессанс Капитал поднял оценку GDR "Системы" на 13%, подтвердив рекомендацию "покупать"

Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) АФК "Система" (MOEX: AFKS) с $5,3 до $6 за штуку после публикации компанией показателей за первый квартал 2020 года, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена.

Как отмечается в обзоре, прогнозная цена бумаг "Системы" была повышена с учетом переоценки Ozon и пересмотра курса рубля на конец 2020 года с 79,2 руб./$1 до 73,6 руб./$1.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Системы", основанный на оценках аналитиков 8 инвестиционных банков, составляет $5,53 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $4,8 за штуку.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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Компании упоминаемые в новости:    Система АФК


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