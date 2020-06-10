Рынок акций РФ умеренно просел вместе с миром в ожидании итогов заседания ФРС США

Москва. 10 июня. Рынок акций РФ в среду умеренно просел вместе с нефтью (статистика Минэнерго США не смогла подогреть нефтяные котировки) и мировыми фондовыми площадками в ожидании итогов двухдневного заседания Федрезерва США; индекс МосБиржи после очередных бесплодных попыток закрепиться выше рубежа 2800 пунктов скатился в район 2785 пунктов, при этом лидерами отката выступили бумаги "Аэрофлота".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2785,18 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1277,58 пункта (-0,5%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 3,4%.

Доллар подрос до 68,68 рубля (+0,09 рубля).

Подешевели акции "Аэрофлота" (-3,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,2%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,7%), МТС (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%).

Выручка ПАО АФК "Система" по итогам первого квартала выросла на 6,3% в годовом выражении и составила 158,9 млрд рублей; скорректированная OIBDA выросла на 1,5% год к году - до 54 млрд рублей. Оба показателя оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса". Опрошенные накануне аналитики ожидали, что выручка АФК составит 158,03 млрд рублей, OIBDA - 53,36 млрд рублей.

Выросли бумаги "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+3,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1% и +1,6% "префы"), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,3%).

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, рынок акций в среду умеренно просел на фоне подешевевшей нефти (Brent закрепился ниже $41 за баррель) и снижения западных фондовых площадок. Аутсайдерами торгов выступили бумаги "Аэрофлота", лучше рынка торговались GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) и акции "МРСК Волги" (MOEX: MRKV). Предпринятые в последние сессии попытки индекса МосБиржи закрепиться выше 2800 пунктов оказались неудачными. Более того, отступление от этого уровня в среду привело к тому, что рынок ушел под среднесрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов года, что говорит в пользу возможности перелома позитивной тенденции и возобновления нисходящей динамики. Однако для подтверждения данного сценария "медведям" необходимо увести индекс МосБиржи ниже поддержки 2700 пунктов, считает аналитик.

По словам эксперта компании "БКС Брокер" Михаила Зельцера, в преддверии итогового заседания ФРС США по процентным ставкам участники финансового рынка не проявляли повышенного интереса к рисковым активам: наблюдалась ограниченная коррекция биржевых индексов.

Еще в начале недели глобальные рынки акций обновили трехмесячные максимумы, полностью нивелировав провал марта. Последний факт говорит о высоких ожиданиях скорейшего прохождения гуманитарно-экономического кризиса и перезапуска промышленных сил крупнейших стран мира. Рынок энергоносителей остывает после достижения в понедельник максимумов с марта. Тестирование нефтью Brent отметки $43 за баррель полностью укладывалось в ожидания движения к балансу спроса и предложения сырьевого рынка на II квартал. Текущая же коррекция вызвана снятием локальной перекупленности после более чем 150%-го роста с минимумов апреля. Фундаментальным поводом для коррекционного снижения служит рост запасов сырья в США, что говорит о все еще низком темпе восстановления американской производственной активности.

На таком фоне финансовые инструменты развивающихся рынков, к которым относится и российский, ожидаемо просели. Краткосрочные коррекционные настроения могут увести индексы МосБиржи и РТС еще ниже - потенциал возможного снижения можно оценить в 2% от текущих уровней. Однако среднесрочный сантимент предполагает достижение максимумов марта, считает Зельцер.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, индекс МосБиржи днем поднимался выше 2800 пунктов, но далее продавцам помогла негативная динамика нефти. Существуют некоторые опасения, что ФРС может свернуть часть экстренных программ ликвидности, хотя общее содержание монетарной политики вряд ли изменится. Уровень безработицы в США имеет двухзначное значение, а значит, мандат на количественные стимулы остается в силе. Продолжили коррекцию вниз бумаги "Аэрофлота", которые повторяют тенденции бумаг авиаперевозчиков на рынках США и Европы. В акциях "АЛРОСА" падение произошло на фоне вышедшей операционной отчетности: в мае продажи упали в 6,6 раза, а за первые пять месяцев в стоимостном выражении снизились в 1,7 раза.

В ОЭСР прогнозируют, что падение мирового ВВП по итогам 2020 года составит около 6-7,6%. Вторая цифра соответствует сценарию, учитывающему вторую волну пандемии. В докладе также отмечается, что экономики РФ, Бразилии, Мексики и ЮАР упадут более чем на 7% при любом из сценариев. Также эксперты организации отмечают важность продолжения экономических стимулов, даже в случае отсутствия второй волны COVID-19. Впрочем, относительно политики ФРС пока нет сомнений, так как цели регулятора по инфляции и максимальной занятости отодвинулись в неопределенное будущее.

Из Ливии приходят вести о том, что месторождение Эль-Шарара так и не начало работу, а в дополнение к этому была остановлена добыча на месторождении Элефант. Однако для котировок нефти это пока не является значимым событием. Добыча в США может продолжить снижение при одновременном восстановлении спроса. Однако на рынок начинает возвращаться нефть, которую нефтяные трейдеры покупали по бросовым ценам в апреле-мае.

Вероятно, что опасения по поводу ФРС будут напрасными. Во всяком случае, кривая доходности может вынудить регулятора принять дополнительные меры по ее выравниванию. Разрыв в доходностях между двух- и десятилетними бумагами превышает 60 базисных пунктов. Длительные стимулы ФРС будут долгосрочным фактором интереса к рискованным активам, заключил Кочетков.

В среду в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng топчется на уровне вторника), просели Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 снизились на 0,1-0,8%) и Америка (индекс S&P 500 потерял 0,4% и ушел ниже 3200 пунктов).

Трейдеры ждут итогов заседания Федеральной резервной системы, которые будут подведены в среду. Многие экономисты ожидают, что Федрезерв опубликует прогноз существенного снижения ВВП США в 2020 году, заверив при этом рынки, что базовая процентная ставка останется на текущем уровне (0-0,25% годовых) в течение следующих нескольких лет. Это подтвердит "голубиный" настрой центробанка и его приверженность сохранению очень мягкой денежно-кредитной политики, отмечают эксперты.

Федрезерв, как ожидается, отметит улучшение ситуации на рынке труда, однако это вряд ли повлияет на его денежно-кредитную политику в ближайшей перспективе, пишет MarketWatch.

Глава ФРС Джером Пауэлл, как ожидается, вновь призовет Белый дом и Конгресс наращивать меры поддержки экономики в дополнение к уже принятым программам общим объемом порядка $3 трлн.

Нефть в среду подешевела на данных о росте запасов в США; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,2 выше уровня суточной давности. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $40,92 за баррель (-0,6% и +0,9% во вторник), июльская цена WTI - $38,66 за баррель (-0,7% и +2% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 5,72 млн баррелей, при прогнозах снижения на 1,85-3,2 млн баррелей, также увеличились резервы бензина при ожидавшемся сокращении.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" упали из-за отсечки дивидендов за 2019 год "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-6,8%, до 157,25 рубля; дивиденды - 13,62 рубля на "преф"), также просели бумаги ПАО "Завод им. И.А. Лихачева" (MOEX: ZILL) (-10,8%), "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (-5,3%), "префы" ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (-3%), акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-2,5%).

Подешевел акции "Иркута" (-3,1%) после известий, что совет директоров корпорации на заседании в среду утвердил рекомендацию годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2019 год. В прошлом году "Иркут" (MOEX: IRKT) получил 770 млн руб. чистой прибыли по РСБУ, из них 113 млн руб. совет рекомендовал направить в резервный фонд компании, 658 млн руб. - в фонд развития.

Выросли акции ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+22,5% и +29,5% "префы"), "МРСК Волги" (+6%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+5,7%), GDR X5 Retail (+5,7%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+4,8%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+4,2%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+3,5%), "ЮТэйр" (MOEX: UTAR) (+2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 89,454 млрд рублей (из них 19,662 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).